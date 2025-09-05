"Черное золото" Казахстана: Токаев рассказал о будущем нефтегазовой отрасли

5 сентября 2025 года на торжественной церемонии в Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников нефтегазовой отрасли. Он подчеркнул особую роль комплекса в национальной экономике, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нефтегазовая индустрия страны имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Также глава государства уточнил, что сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек.

"Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана", – поблагодарил президент работников сферы.

Продолжая, Токаев заявил, что в годы независимости добыча нефти в стране выросла в четыре раза.

Еще он напомнил, что в 2024 году нефтегазовой отрасли страны исполнилось 125 лет, а нынешний год также ознаменован рядом важных событий.

"Как известно, нефть и газ – наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана. В годы независимости мы в полной мере ощутили всю ценность "черного золота". И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год". Касым-Жомарт Токаев

Конечно же, как добавил президент, наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.

Фото: akorda.kz

"Модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами. Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты. Ведется строительство нового газоперерабатывающего завода на Кашагане и второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тысяч рабочих мест.

"Среди них важное место принадлежит заводу "Полиэтилен", который возводится совместно с иностранными инвесторами. Объем инвестиций в данный проект превышает 7 миллиардов долларов. Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как "Каламкас-море" и "Хазар" с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов. Строительство морских платформ будет вестись на отечественных верфях, что станет большим событием для нефтегазовой отрасли Казахстана. Все эти проекты будут способствовать укреплению энергетического потенциала и поступательному росту экономики страны на благо всех граждан". Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане профессиональный праздник работников нефтегазовой отрасли – День работников нефтегазового комплекса – отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября, также известен как День нефтяника. Он был официально утвержден в качестве профессионального праздника в 2003 году.

Во время выступления Токаев высказался и о визите в Китай. По его мнению, он был очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому партнерству между странами.