#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Политика

О визите в Китай высказался Касым-Жомарт Токаев

О визите в Китай высказался Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 12:09 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 5 сентября 2025 года на торжественной церемонии в Акорде, высказался о своем официальном визите в Китай. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, в последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию системной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные сектора экономики.

"В этом плане хочу отметить свой недавний визит в Китай, который стал очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому партнерству между нашими странами. Повестка двусторонних переговоров была весьма обширной и затрагивала национальные интересы Казахстана, прежде всего, в экономической сфере. В переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином особое внимание было уделено всестороннему сотрудничеству в духе вечной дружбы и стратегического партнерства", – сказал глава государства.

Он отметил, что по итогам очередного заседания Казахско-Китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму 15 млрд долларов.

"С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере у нас уже реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера. Среди них особо отмечу соглашение о строительстве газохимического комплекса по производству карбамида в Актюбинской области с компанией CNPC на сумму более 1 млрд долларов".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, важной является достигнутая договоренность с Банком развития Китая о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области на сумму около 530 млн долларов.

"Мы традиционно уделяем особое внимание углублению сотрудничества со всеми международными инвесторами. Многолетнее партнерство в нефтегазовом секторе с американскими, российскими, европейскими, китайскими корпорациями тому яркое свидетельство".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства рассказал о будущем нефтегазовой отрасли Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Черное золото" Казахстана: Токаев рассказал о будущем нефтегазовой отрасли
Политика
12:10, Сегодня
"Черное золото" Казахстана: Токаев рассказал о будущем нефтегазовой отрасли
Фракция AMANAT в Мажилисе заслушала отчет премьер-министра по реализации Посланий президента
Политика
19:15, 04 сентября 2025
Фракция AMANAT в Мажилисе заслушала отчет премьер-министра по реализации Посланий президента
Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
Политика
19:12, 04 сентября 2025
Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: