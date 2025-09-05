О визите в Китай высказался Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 5 сентября 2025 года на торжественной церемонии в Акорде, высказался о своем официальном визите в Китай. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, в последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию системной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные сектора экономики. "В этом плане хочу отметить свой недавний визит в Китай, который стал очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому партнерству между нашими странами. Повестка двусторонних переговоров была весьма обширной и затрагивала национальные интересы Казахстана, прежде всего, в экономической сфере. В переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином особое внимание было уделено всестороннему сотрудничеству в духе вечной дружбы и стратегического партнерства", – сказал глава государства. Он отметил, что по итогам очередного заседания Казахско-Китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму 15 млрд долларов. "С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере у нас уже реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера. Среди них особо отмечу соглашение о строительстве газохимического комплекса по производству карбамида в Актюбинской области с компанией CNPC на сумму более 1 млрд долларов". Касым-Жомарт Токаев По словам президента, важной является достигнутая договоренность с Банком развития Китая о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области на сумму около 530 млн долларов. "Мы традиционно уделяем особое внимание углублению сотрудничества со всеми международными инвесторами. Многолетнее партнерство в нефтегазовом секторе с американскими, российскими, европейскими, китайскими корпорациями тому яркое свидетельство". Касым-Жомарт Токаев Также глава государства рассказал о будущем нефтегазовой отрасли Казахстана.

