Экономика и бизнес

Караганда увеличивает мощности энергосистемы для растущего города

Энергосистема для растущего города, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 14:45 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области создают дополнительные мощности электро- и теплоснабжения.

На ТЭЦ-3 начали строить новый энергоблок. Областной центр активно развивается, появляются новые жилые кварталы, промышленные и социальные объекты, и нагрузка на энергосистему с каждым годом растет. Символичным началом строительства стала закладка капсулы времени.

Торжественная церемония состоялась с участием акима области Ермаганбета Булекпаева, вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова.

Фото: акимат Карагандинской области

Также присутствовали заместитель председателя правления Евразийского банка развития Руслан Даленов, председатель Наблюдательного совета ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Динмухамет Идрисов и генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Сабыргали Идрисов, а также руководство компании "Караганда Энергоцентр".

"Сегодня в Караганде мы начинаем строительство нового энергоблока на ТЭЦ-3. Это событие имеет особое значение не только для нашего города, но и для всей области. Перед нами проект, который станет мощным импульсом для промышленного, социального и экономического развития региона. Ввод энергоблока обеспечит Караганду дополнительными 140 мегаваттами электроэнергии и 180 гигакалориями тепла в час. Это означает стабильность, новые возможности для промышленности, уверенность для бизнеса и комфорт для жителей. Строительство даст новые рабочие места, позволит нашим специалистам повышать квалификацию, поддержит развитие местной инженерной школы. Самое главное, этот проект укрепит энергетическую безопасность не только Карагандинской области, но и всей страны", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Проект стоимостью 134,6 миллиарда тенге планируют завершить до 2028 года. Будут построены новые котлоагрегат и турбогенератор.

Фото: акимат Карагандинской области

Это позволит отапливать более 400 новых многоэтажных домов и социальных объектов.

Таким образом, город получает энергетический задел для расширения и дальнейшего развития.

"Энергетика требует выверенных шагов – инвестиций, модернизации и надежности. Благодаря запуску нового энергоблока теплом будут обеспечены свыше 400 жилых домов и социальных объектов. Кроме того, проект не только решает одну из самых актуальных задач города – обеспечение стабильного тепла и электроэнергии, но и создает 55 новых рабочих мест, способствуя экономическому оживлению региона", – подчеркнул председатель Наблюдательного совета группы компаний ККС Динмухамет Идрисов.

Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов от имени министерства поздравил с началом строительства нового энергоблока.

"Такие большие проекты нужны: они имеют большое влияние на систему электроэнергетики не только области, но и страны. Мы готовы их поддерживать", – сказал Сунгат Есимханов.

Фото: акимат Карагандинской области

Проект реализуется при стратегическом партнерстве с Евразийским банком развития.

"Евразийский банк развития является международной организацией. Инвестиционный портфель банка только за последние 4 года в Казахстане составил $5 млрд, при этом энергетика всегда находится в центре внимания. Расширение Карагандинской ТЭЦ-3 – яркий пример эффективного партнерства между ЕАБР, государственными структурами и бизнесом. Совместными усилиями мы создаем надежную основу для энергетической безопасности и устойчивого развития региона", – отметил Руслан Даленов, заместитель председателя правления ЕАБР.

Фото: акимат Карагандинской области

Айсулу Омарова
