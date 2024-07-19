Жамбылская область лидирует по мощности ВИЭ в республике

Ожидается, что к 2028 году в Жамбылской области будет 25 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Жамбылской области, а их общая мощность составит 2,5 ГВт.

В настоящее время функционирует 22 ВИЭ мощностью 551,3 МВт. В том числе 6 гидроэлектростанций (24,4 МВт), 10 ветровых электростанций (275,6 МВт), 6 солнечных электростанций (251,2 МВт).

В прошлом году производство электроэнергии составило 4 348,6 млн кВтч, в этом году планируется 560,8 млн кВтч.

Фото: акимат Жамбылской области

В регионе есть возможности для развития ВИЭ. Предусмотрены все условия для строительства солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Областной акимат ставит в приоритет инвестиционные проекты данного направления.

Фото: акимат Жамбылской области

В целом, в предстоящие годы планируется реализация трех крупных проектов по ВИЭ. В частности, это ветровая электростанция компании "Total Eren" в Мойынкумском районе мощностью 1 ГВт, ветровая электростанция компании Masdar (ОАЭ) в Сарысуском и Таласском районах мощностью 500 МВт, а также ветровая электростанция компании China Power International Holding Limited мощностью 500 МВт.

Фото: акимат Жамбылской области

Отметим, Жамбылская область лидирует по мощности ВИЭ в стране и занимает второе место по количеству таких объектов.

Фото: акимат Жамбылской области