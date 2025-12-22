#Казахстан в сравнении
Общество

В Усть-Каменогорске решается вопрос дефицита тепловых мощностей

Дефицит тепловых мощностей, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:34 Фото: пресс-центр ВКО
Обеспечение стабильного и надежного теплоснабжения остаётся одним из ключевых факторов безопасности и комфорта жителей Усть-Каменогорска. Этот вопрос стал одной из важных тем отчета акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов перед населением областного центра.

В настоящее время тепловую энергию в городе вырабатывают Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ, а также котельные предприятия "Шығыс Жылу". Для устойчивого прохождения текущего отопительного сезона из областного бюджета предусмотрено 1,3 млрд тенге на субсидирование закупа угля. Эти средства направлены на формирование необходимых запасов топлива и снижение рисков сбоев в период низких температур.

Параллельно в городе ведется системная работа по модернизации тепловой инфраструктуры. В прошлом году были построены новые тепловые сети по улице Малдыбаева, обновлен участок теплотрассы по улице Пограничная и модернизирована тепловая насосная станция на проспекте Каныша Сатпаева. В текущем году в рамках инвестиционной программы "Шығыс Жылу" проведен капитальный ремонт более 12 километров сетей теплоснабжения, а также обновлено оборудование на котельных №2 и №3 в районе Аблакетка.

Глава региона отметил, что Усть-Каменогорск активно растет: вводятся новые жилые дома, социальные и коммерческие объекты, что увеличивает нагрузку на существующую систему теплоснабжения. Сегодня дефицит тепловой мощности оценивается более чем в 260 Гкал/ч, и его ликвидация требует комплексного подхода.

В этой связи уже подготовлен проект реконструкции котельной №2, который позволит дополнительно получить порядка 100 Гкал/ч тепла и обеспечить надежное теплоснабжение левобережной части города, включая микрорайон КШТ. Проект предусматривает строительство двух новых котлоагрегатов и планируется к реализации с привлечением средств республиканского бюджета.

Существенные инвестиции в наращивание мощностей осуществляют и сами предприятия. На Усть-Каменогорской ТЭЦ планируется установка нового котлоагрегата, который добавит системе еще 130 Гкал/ч, а на Согринской ТЭЦ прорабатывается строительство дополнительного котлоагрегата мощностью около 60 Гкал/ч. Эти проекты должны значительно повысить устойчивость всей городской тепловой системы.

Для более эффективного использования имеющихся резервов предусмотрено строительство соединительной теплотрассы между Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ. Это позволит перераспределять тепловые потоки и повысит общую надежность теплоснабжения. В перспективе также готовится крупный стратегический проект — строительство новой ТЭЦ-3, которая станет дополнительным энергетическим резервом для дальнейшего развития города. Сейчас ведется подготовка технико-экономического обоснования, а ввод объекта ориентировочно планируется в 2029 году.

По итогам отчета аким области поручил городским властям обеспечить ежедневный мониторинг параметров теплоснабжения и прохождения отопительного сезона, а также подготовить и представить комплексную схему развития теплоснабжения Усть-Каменогорска с четкими сроками, ответственными и источниками финансирования.

Как подчеркнул Нурымбет Сактаганов, задача региона — не просто пройти очередную зиму без сбоев, а создать надёжную, современную и сбалансированную систему теплоснабжения, которая будет соответствовать темпам роста города и потребностям его жителей.

Фото: пресс-центр ВКО

Айсулу Омарова
