Главное событие ГМК Казахстана: что нужно знать о конгрессе АММ в Астане

Горно-металлургический комплекс остается для Казахстана стратегической отраслью, обеспечивающей рост экономики и экспорта на крупные рынки сбыта, включая Евросоюз и Китай.

ГМК дает постоянную работу более чем 200 тысячам казахстанцев – это порядка 20% от всех занятых в промышленности, и еще в два раза большему числу людей в компаниях-подрядчиках.

Но ситуация в мировой экономике меняет правила игры в отрасли. Именно это и станет одной из основных тем предстоящего горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy 2025, который пройдет в Астане 4-5 июня. Рассказываем, почему это событие остается ключевым для ГМК и почему его стоит посетить.

Юбилейный конгресс

Конгресс в этом году юбилейный – уже в 15-й раз Astana Mining & Metallurgy соберет на одной площадке главных игроков горно-металлургической отрасли. Событие остается центральным для ГМК благодаря тому, что оно стало площадкой для прямого диалога государства и бизнеса, создания новых бизнес-партнерств и презентации последних достижений компаний.

Центральным элементом мероприятия по традиции будет конгресс, главные темы которого сосредоточены на вопросах и перспективах развития отрасли. В программе – пленарная сессия с представителями правительства и крупнейших компаний из ГМК. Как Казахстану встроиться в постоянно изменяющийся ландшафт отрасли? Как меняются тренды в отрасли, включая устойчивое развитие и ИИ? Как политические вызовы влияют на инвестиции и бизнес в Казахстане? Все эти вопросы и будут обсуждать эксперты.

Фото: Iteca

В программе конгресса есть и несколько стратегических сессий, которые будут посвящены повышению эффективности производства, цифровизации, ESG и управлению человеческим капиталом.

В рамках конгресса пройдут специализированные мероприятия, такие как форумы угольной промышленности и золотопромышленников. Там представители отрасли обсудят состояние рынков, регулирование, технологии добычи и переработки, устойчивость к современным рискам. Также впервые на АММ состоится Конгресс ювелиров Казахстана, который станет новой платформой для прямого диалога государства, производителей и дистрибьюторов.

Второй важный элемент АММ – это традиционная выставка. В 2025 году свою продукцию и технологии представят 45 компаний из 13 стран, включая Казахстан, Германию, Канаду, Китай, Россию, Францию, Швецию, Японию и другие. Бизнес представит посетителям свои решения в горной технике, цифровизации производства, переработке руды, экологии и промбезопасности.

Если говорить о конкретных экспонентах, то в их числе Alpha-Safety, Asiafilter, Jennmar, Datamine, Cutes Corporation, Continental Industrie, Moore Kazakhstan, Nfc Kazakhstan, Sensors One, Kazakhstan Jinghong Engineering Machinery Ltd. и многие другие. Участие в выставке именитых игроков помогает бизнесу наладить новые связи, а значит, и принести дополнительную пользу ГМК страны.

Фото: Iteca

Акцент – на человеческом капитале

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, и поэтому отдельный акцент на АММ сделан на проведении ярмарки вакансий. Эта площадка даст возможность специалистам – с опытом и начинающим – найти работу в таких компаниях, как ERG, KAZ Minerals, Kazakhmys, Qarmet, Solidcore Resources и Kazzinc. Каждая из них представит широкий выбор вакансий, программ стажировок и развития, которые охватывают самые разные направления в отрасли.

Посетители ярмарки смогут напрямую обратиться к представителям компаний и узнать о вакансиях. Участие в этом мероприятии, к слову, бесплатное. Подробнее желающие могут узнать по этой ссылке.

Четвертый элемент АММ – это Национальная премия "Золотой Гефест". К участию в конкурсе на получение престижной отраслевой награды приглашают специалистов из геологии, горного дела и металлургии, работников проектных и научных учебных заведений и предприятий и журналистов, освещающих ГМК. Премия – это признание труда лучших представителей профессий и ценная награда для металлургов.

Фото: Iteca

Прием заявок на участие в "Золотом Гефесте" продолжается до 20 мая, а вручение по номинациям состоится 4 июня в рамках конгресса AMM. Подробнее о конкурсе можно узнать на его официальном сайте. Генеральным партнером конкурса традиционно выступает ERG.

Вместе эти четыре составляющие – конгресс, выставка, ярмарка вакансий и национальная премия – создают основу АММ как ключевого события для ГМК Казахстана. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте мероприятия.

Партнерский материал