Техрегламент ЕАЭС на вино и пиво: в Минторговли ответили на опасения производителей

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве 23 сентября 2025 года ответили на опасения бизнеса о возможности пересмотра техрегламента ЕАЭС по производству пива и вина, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в настоящее время в рамках ЕАЭС поднимается вопрос по техрегламенту. Отмечается, что Россия выдвигает свои требования по содержанию солода в пиве и по производству вина. В частности, есть требование, чтобы вино было изготовлено из винограда, который выращен в странах ЕАЭС.

"В Казахстане, как вы знаете, нет такого объема, чтобы производить вино из казахстанского винограда и бизнес говорит, что эти условия могут привести к закрытию пивного бизнеса и бизнес по производству вина", – отметили представители СМИ.

В ответ Арман Шаккалиев заверил, что технический регламент принимается консенсусом и "не может большинство из трех-четырех участников взять и проголосовать".

"Мы – один из участников и без нашего голоса не могут быть приняты никакие изменения. Госорганы совместно с Пивной ассоциацией формируют позицию. Вообще, при формировании переговорной позиции в основе ложится позиция бизнеса. Решения, которые пойдут вопреки либо в ущерб интересам наших производителей, приниматься не будут – это 100%.То же самое касается и по стране происхождения сырья", – заверил глава Минторговли.

