Общество

От чего зависят цены на говядину, рассказал глава Минторговли

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 12:51 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве 23 сентября 2025 года высказался о ценах на говядину в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты заявили, что говядина сейчас становится недоступным продуктом, так как минимальная заработная плата составляет 85 тыс. тенге, а в регионах люди зарабатывают в пределах 150 тыс. тенге. Они поинтересовались, почем покупает мясо министр.

"Я неделю назад приобретал на рынке "Сауран" мякоть – 4200 тенге за кг. Но разброс цен есть – если вы возьмете электронную торговлю, то филе для шашлыка может стоить 5700 тенге, потому что это уже подготовленное и упакованное мясо. То есть все зависит от вашего потребительского спроса", – сказал в ответ Арман Шаккалиев.

Согласно официальным статданным, стоимость грудинно-лопаточной части говядины варьируется от 3300 до 3700 тенге за кг.

"Мы всегда говорим, что наша задача обеспечить выбор для потребителя – есть доступная для социально уязвимых слоев населения стоимость, а если вы можете себе это позволить, то есть и более дорогие части. Если вы можете себе это позволить, если вы заказываете онлайн, вам если некогда ездить на рынок. Поэтому я бы здесь очень корректно говорил – что цена варьируется в зависимости от ваших финансовых возможностей и потребительских изысков", – пояснил министр.

Ранее глава Минторговли заявил, что основной вклад в рост индекса цен внесла говядина.

Казахстанцам открыли горячую линию для жалоб на рост цен на говядину. Ведь один из любимейших продуктов жителей страны становится дороже в цене день ото дня. Хотя, по информации МСХ, себестоимость производства 1 кг говядины в среднем составляет от 2800 до 3100 тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
