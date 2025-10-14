Объемы онлайн-продаж выросли в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 14 октября 2025 года на заседании правительства рассказал о ситуации в розничной торговле Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этой сфере наблюдается устойчивый рост.

"Индекс физического объема составил 107,1%, объем оборота достиг 17,5 трлн тенге, что на 2,6 трлн тенге больше прошлого года. Рост обеспечен как за счет непродовольственных на 1,7 трлн тенге, так и продовольственных – на 0,9 трлн тенге товаров", – сказал Шаккалиев.

Он также сообщил, что реализация через торговые предприятия увеличилась на 6,7%, через индивидуальных предпринимателей, включая лиц, работающих на рынках, более чем на 8,1%.

В разрезе регионов в тройку лидеров по объемам розничного оборота вошли Алматы, Астана и Карагандинская область.

"Кроме того, важным драйвером розничного товарооборота выступает электронная торговля. По оперативным оценкам, за 9 месяцев 2025 года объем онлайн-продаж составил около 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года", – добавил министр.

