В области Ұлытау отметили положительную динамику экономического развития

По итогам 3 квартала 2024 года ВРП области Ұлытау увеличился на 10,5%, что свидетельствует о высокой эффективности проводимой экономической политики. Ключевыми драйверами роста стали строительный сектор, промышленность и торговля.

В 2024 году в экономику области вложено 226,5 млрд тенге, что на 7% больше, чем в прошлом году. При этом доля частных инвестиций достигла рекордных 89%.

Благодаря этому запущены 9 новых проектов, создано более 200 рабочих мест. До 2028 года планируется реализовать еще 19 проектов на общую сумму 940 млрд тенге.

В области Ұлытау активно поддерживается развитие малого и среднего бизнеса. За счет государственной поддержки субъекты МСБ показали рост: объем выпускаемой продукции увеличился на 34,4%, а их доля в ВРП достигла 7,3%. Молодые предприниматели получили 180 грантов на общую сумму 500 млн тенге для реализации своих проектов.

Фото: акимат области Ұлытау

В 2025 году планируется реализация 4 масштабных проектов в агропромышленном комплексе. Это позволит увеличить производство сельхозпродукции, создать новые рабочие места и обеспечить продовольственную безопасность региона.

В 2024 году мы достигли значительных успехов в повышении благосостояния населения: трудоустроено более 10 тысяч человек, уровень безработицы снизился до 4,1%, а средняя зарплата выросла на 9,4%. Благодаря принятым мерам удалось сократить количество семей, нуждающихся в адресной социальной помощи на 33%.

В 2024 году были построены 2 новые школы на 380 мест в г. Жезказган, пос. Теракты, 3 детских сада на 750 мест и общежитие при школе-интернате на 200 мест. Кроме того, планируется капитальный ремонт 7 школ, что улучшит условия обучения для тысяч школьников. А открытие центра для детей с особыми потребностями – это важный шаг к созданию инклюзивного общества.

В 2024 году была значительно улучшена материально-техническая база наших медицинских учреждений, отремонтировано 13 объектов. Оснащенность больниц и поликлиник выросла с 75% до 88%. В 2025 году в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" планируется построить еще 9 объектов здравоохранения.

В 2024 году были приложены большие усилия для создания благоприятных условий для жителей региона. Были отремонтированы 4 объекта культуры. А в планах – строительство крупного конгресс-центра, создание Центра долголетия "Руханият" и музея "Бабаларға тағзым".

Фото: акимат области Ұлытау

Активное строительство жилья – один из показателей развития области Ұлытау. В 2024 году были обеспечены жильем порядка 500 семей. 253 квартиры были выкуплены для социально уязвимых слоев населения. А в 2025 году планируется завершить строительство еще 24 домов или 900 квартир.

В 2024 была значительно укреплена материально-техническая база органов правопорядка и чрезвычайных ситуаций. Установлено 2900 видеокамер, повышена оснащенность спецтехники. В 2025 году работа по укреплению материально-технической базы продолжится (приобретение спецтехники и прочего оборудования более 50 ед.).

Завершены три спортивных объекта: стадион и бассейн в Каражал, ФОК в городе Жезказган.

Планируется завершить еще пять спортивных объектов (ледовый дворец в г. Каражал, ФОК в Жанаарке, ФОК и бассейн в Улытау, спортивной базы гребных видов спорта в г. Жезказган) и начать строительство двух ФОК в п. Кенгир и Талап.

Фото: акимат области Ұлытау

В 2024 году по транспортной отрасли, по внутригородским и межрайонным маршрутам обновлено 19 автобусов. На 2025 год планируется обновление автобусов внутригородских маршрутов на 15 автобусов. По авиамаршрутам на 2025 год планируется открыть авиасообщения "Жезказган – Туркестан" и "Жезказган – Балкаш". В текущем году будет начато строительство железной дороги "Кызылжар – Мойынты".

В 2024 году отремонтировано 162 км автомобильных дорог по области Ұлытау, в том числе: строительство дороги на мавзолеи Жошыхан, Домбаул 13 км, реконструкция автодороги Каражал-Атасу 11 км, средний ремонт 138 км, реконструкция 2 мостов.

На 2025 предусмотрен ремонт автомобильных дорог 337 км, в том числе: реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган 100 км и Караганда –Жезказган, средний ремонт 6 участков автодороги Ұлытау – Аркалык 89 км и средний ремонт автодорог местного значения 148 км.