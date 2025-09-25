Жатва в Акмолинской области идет к рекорду – 5 миллионов тонн уже собрано

Пять миллионов тонн зерна – такой промежуточный результат сегодня демонстрирует Акмолинская область. Жатва охватила около семидесяти процентов посевных площадей, или свыше трех миллионов гектаров.

Аграрии работают без остановки, и в регионе уверены: нынешний сезон станет одним из самых богатых за последние годы и позволит превысить прошлогодний рубеж в шесть миллионов тонн, передает Управление внутренней политики.

Поля отдают урожай в среднем по 15,6 центнера с гектара, и это стабильно высокий показатель. Но особая гордость – качество зерна: более семидесяти процентов пшеницы идет третьим классом. Это означает, что на внутренний рынок и на экспорт поступает зерно, способное выдержать конкуренцию и приносить ощутимую экономическую отдачу.

Фото: акимат Акмолинской области

Такие результаты стали возможны не случайно. В этом году акмолинские аграрии втрое увеличили использование минеральных удобрений. Параллельно идет работа по диверсификации: площади масличных культур увеличены в два с половиной раза и впервые превысили 495 тысяч гектаров.

Неменьшую роль играет и техническая база. Только с начала этого года хозяйства закупили свыше 1400 новых единиц техники. По полям области сегодня идут более семи тысяч комбайнов, из них около пяти тысяч – современные и высокопроизводительные. Аграрии заверяют: такой "технический рывок" позволяет собирать урожай быстрее и эффективнее, практически исключая потери.

Сельхозпроизводители не остались без поддержки государства. Для проведения уборочной кампании было выделено 94 тысячи тонн льготного дизельного топлива по фиксированной цене. Сбор и хранение урожая обеспечивают 66 элеваторов и порядка полутора тысяч зернохранилищ. Общая мощность хранения региона превышает семь миллионов тонн. Для обработки зерна задействовано более 260 сушилок, которые способны переработать свыше 230 тысяч тонн в сутки.

Фото: акимат Акмолинской области

Уже сегодня собрано пять миллионов тонн, и это далеко не предел. Каждый день на элеваторы поступают новые партии зерна, увеличивая общий результат сотнями тысяч тонн.