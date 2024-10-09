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Акмолинские аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна

Акмолинские аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 13:51 Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти
Акмолинская область показывает высокие результаты в уборочной кампании, подтвердив свой статус ведущего аграрного региона страны. Местные аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна.

За годы независимости такой результат был только в 2011 году, а за последние годы является наивысшим показателем по урожайности.

На сегодняшний день убрано 4,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96,1% от общей площади посевов. Средняя урожайность в регионе составляет 14 центнеров с гектара, однако в некоторых хозяйствах на отдельных полях благодаря применению современных агротехнологий урожайность достигает 60 центнеров с гектара. Среди таких лидеров ТОО "Максимовское" (Сандыктауский район), ТОО "Дихан Плюс" (Зерендинский район) и ТОО "Журавлевка-1" (Буландынский район).

Многие крупные сельхозпроизводители региона уже завершили уборочную кампанию.

По словам руководителя Управления сельского хозяйства Кенеша Алимжанова, результат достигнут благодаря плодотворному труду сельхозформирований, механизаторов, комбайнеров, а также государственной поддержке.


"На сегодняшний день акмолинские аграрии достигли высоких показателей, они не только укрепили продовольственную безопасность страны, но и продемонстрировали эффективность современных агротехнологий. Акмолинская область продолжает оставаться ключевым регионом в производстве зерновых культур, играя важную роль в экономике и сельском хозяйстве республики", – отметил руководитель областного ведомства.

Для проведения уборочных работ в регионе задействовано 8,9 тысячи единиц зерноуборочной техники, включая 4,8 тысячи современных высокопроизводительных комбайнов, а также 2,6 тысячи жаток и 4,8 тысячи грузовых автомобилей.

В ближайшие дни регион завершит уборочную кампанию.

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