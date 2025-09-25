Предсказуемая инфляция лучше мгновенного роста: экономический ликбез от эксперта Руслана Султанова

Многие люди, чья деятельность не связана с экономикой, говоря об инфляции, рассуждают примерно следующим образом: много денег в обороте – значит, экономика растет. Банки раздают дешевые кредиты, население бежит за покупками, бизнес процветает.

Но так ли все радужно в действительности? И значит ли это, что не нужно бороться с инфляцией, чтобы не тормозить этот рост? Эксперт и автор телеграмм канала "Экономический ликбез" Руслан Султанов предупреждает: инфляция – это невидимый налог, который обесценивает каждый тенге.

"Представьте, что у вас на счете лежат деньги на отпуск. Сегодня на них можно слетать к морю всей семьей. Через полгода – тех же денег хватает только на билеты. Инфляция – это невидимый налог, который обесценивает каждый тенге. Пока инфляция низкая и предсказуемая, семья может планировать: копить на образование, брать ипотеку, откладывать на машину. Но когда цены растут слишком быстро, планы теряют смысл. Люди перестают верить в завтрашний день".

Экономика учит нас смотреть глубже – не только на первый шаг, но и на долгосрочные последствия, отмечает автор канала. В краткосрочном периоде можно напечатать денег и создать иллюзию роста. Но в долгосрочном – это разрушает основу экономики. И увеличивает неравенство.

В этом легко убедиться на примере семьи. Можно взять микрокредит и купить все сразу. Кажется, что "рост" в жизни пошел. Но через пару месяцев переплаты и долги превращают радость в стресс. Или другой пример из жизни, знакомый многим: студент, покупающий в кредит дорогущий смартфон. Чувства новизны и радости от покупки пройдут быстро, а платежи по займу останутся надолго.

Также и в экономике. Многие думают: инфляция стимулирует разгон экономики. На деле все наоборот. Без стабильности быстрый рост превращается в "пир во время чумы".

Когда цены растут слишком быстро:

бизнес переключается с производства на спекуляцию;

банки не дают длинных кредитов, потому что боятся непредсказуемости;

зарплаты отстают от цен, и покупательская способность падает;

бедные страдают больше всех, ведь их доходы менее гибкие.

Поэтому эксперт напоминает: стабильность важнее мгновенного роста. А устойчивый рост возможен только при стабильных ценах.

Что это дает в перспективе?

Бизнес инвестирует в заводы и технологии лишь тогда, когда понимает: через пять лет его вложения не обесценятся.

Инвесторы приносят деньги туда, где прогнозируемость, а не хаос.

"Бороться с инфляцией – не значит "останавливать" рост. Это значит, что государство выбирает устойчивую траекторию. Лучше развиваться на 3-4 % в год стабильно, чем прыгнуть один раз на 8% и потом провалиться в кризис. Людям кажется, что "лучше быстрый рост сейчас", чем стабильность. Это объясняется особенностью психики: мы сильнее ценим немедленную выгоду, чем отдаленную. Экономисты называют это предвзятостью настоящего. Но именно здесь нужна дисциплина: умение отказаться от "шумного роста" ради предсказуемого будущего. Это как диета: сладости дают быстрый кайф, но здоровье строится на долгой работе над собой", – поясняет автор "Экономического ликбеза".

Что в итоге?

Борьба с инфляцией не душит рост, а защищает его. Высокая инфляция разрушает доверие, убивает инвестиции и делает невозможным долгосрочное планирование.