Экономика и бизнес

"Чересчур много денег в экономике": Нацбанк об инфляции в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 22 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучил, что рост инфляции связан с избытком денег в экономике, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, инфляция складывается из-за того, что у нас чересчур много денег.

"Монетарные агрегаты у нас растут и выросли, примерно, на 18%. Они показывали некоторое снижение, сейчас показывают повышение. Денег заливается в экономику много. Источника два – большое фискальное вливание и потребительское кредитование. В экономике денег много, но предложение – выпуск отечественных товаров, работ и услуг – не успевает за этим, и экономика немного перегревается", – озвучил Сулейменов.

Он отметил, что когда спрос превышает предложение, а товаров и услуг не хватает, цены начинают расти – это и есть инфляция. Если дефицит восполняют импортом, увеличивается спрос на иностранную валюту, что, в свою очередь, оказывает давление на курс тенге.

"Поэтому, в первую очередь, фискальная консолидация – это то, что делает правительство, и налогово-бюджетный кодекс. А во-вторых, определенное регулирование потребительского кредитования, чтобы у нас не было излишнего спроса, который разогревает цены. Напротив, мы денежную массу планируем ограничить", – дополнил спикер.

10 октября 2025 года Нацбанк повысил базовую ставку сразу на 1,5%. В ноябре регулятор может снова повысить ключевой показатель.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
