Информационные системы КГД: нововведения в 2026 году
Фото: freepik
Смотрите в прямом эфире ПРАВМЕДИА от ИС "PRG." встречу с Ануаром Сулейменовым, заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов (КГД МФ) Казахстана.
Спикер расскажет о запуске ИС КГД (ИСнА, Кеден и SDF).
Также на мероприятии прозвучат ответы на наиболее интересные и важные вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript