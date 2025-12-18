#Казахстан в сравнении
Общество

Информационные системы КГД: нововведения в 2026 году

Фото: freepik
Смотрите в прямом эфире ПРАВМЕДИА от ИС "PRG." встречу с Ануаром Сулейменовым, заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов (КГД МФ) Казахстана.

Спикер расскажет о запуске ИС КГД (ИСнА, Кеден и SDF).

Также на мероприятии прозвучат ответы на наиболее интересные и важные вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
