Казахстан нарастил добычу нефти и газа: планы на год почти выполнены

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на заседании правительства 14 октября 2025 года рассказал о текущем состоянии топливно-энергетического комплекса за январь-сентябрь текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за отчетный период объем добычи нефти и газового конденсата составил 75,7 млн тонн или 113,2% к аналогичному периоду прошлого года.

"План на 2025 год – 96,2 млн тонн. Экспорт нефти за 9 месяцев составил 60,5 млн тонн или 114,9% к аналогичному периоду 2024 года. План 2025 года – 70,5 млн тонн. Говоря о газовой отрасли, за отчетный период добыто 51,6 млрд м³ газа или 116,7% к аналогичному периоду прошлого года. План 2025 года – 62,8 млрд м³. За январь-сентябрь текущего года объем внутреннего потребления товарного газа составил 14,3 млрд м³, данный объем составляет 100,4% к соответствующему периоду 2024 года", – перечислил он.

Министр рассказал, что объем производства сжиженного нефтяного газа равен 2,3 млн тонн или в сравнении с 9 месяцами 2024 года – 101,1%.

"Объем транзита газа через территорию страны составил 53 млрд м³ или 102,9% к аналогичному периоду прошлого года. За январь-сентябрь текущего года производство нефтепродуктов составило 11,6 млн тонн или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года планируется произвести 13,7 млн тонн нефтепродуктов или 100,7% к факту 2024 года. Объем производства нефтегазохимической продукции составил 477,2 тыс. тонн или 115,8% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год – 589,7 тыс. тонн или 109,2% к факту 2024 года", – дополнил Ерлан Аккенженов.

