#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Экономика и бизнес

Казахстан перевыполнил план по добыче нефти, несмотря на атаки на КТК

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 15:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 января 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал итоги добычи нефти за 2025 год и влияние атак на КТК на экспорт и рынок, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, подведены ли итоги по добыче нефти за 2025 год, удалось ли выполнить плановые показатели, а также как ситуация и атаки на КТК повлияли на объемы добычи нефти в Казахстане.

"На КТК мы потеряли порядка 3,8 млн тонн нефти. Это экспорт, ну, соответственно, и добыча – это же все экстраполируется обратным счетом. Если говорить о планах, да, мы свои планы выполнили и перевыполнили. Пока подводим результат", – озвучил Ерлан Аккенженов.

Журналисты задали вопрос, не продолжает ли Казахстан перепроизводство нефти и не складывается ли впечатление, что страну ничто не останавливает от невыполнения условий международных соглашений по ограничению добычи.

"Я думаю, что это, наверное, ошибочное утверждение. Во-первых, заседания ОПЕК у нас еще не было. Оно предстоит только на этой неделе, в конце – в воскресенье. И тогда будут известны цифры, потому что "восьмерка" агентств, которые собираются и определяют добычу тех или иных стран, еще не вынесла свои вердикты. Поэтому я считаю, что говорить об этом преждевременно. Но в связи со снижением добычи и происшествиями на Карачаганаке и Тенгизе я думаю, что мы как раз идем в рамках заявленных уровней", – дополнил министр.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил подробности об атаках на танкеры, работавшие с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Аккенженов объяснил, почему КТК сложно защитить от атак беспилотников
14:01, Сегодня
Аккенженов объяснил, почему КТК сложно защитить от атак беспилотников
В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам
13:53, Сегодня
В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам
О ситуации с КТК рассказали в Минэнерго
13:46, Сегодня
О ситуации с КТК рассказали в Минэнерго
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
15:42, Сегодня
Шесть шайб решили исход матча молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
15:26, Сегодня
Как Казахстан выступит на Олимпиаде в Италии: прогноз
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
15:25, Сегодня
Казахстанский хоккеист помог своей команде одержать победу в ВХЛ
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
15:04, Сегодня
В Казахстане наказали участников массовой драки на детском турнире по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: