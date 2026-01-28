Казахстан перевыполнил план по добыче нефти, несмотря на атаки на КТК

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 января 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал итоги добычи нефти за 2025 год и влияние атак на КТК на экспорт и рынок, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, подведены ли итоги по добыче нефти за 2025 год, удалось ли выполнить плановые показатели, а также как ситуация и атаки на КТК повлияли на объемы добычи нефти в Казахстане.

"На КТК мы потеряли порядка 3,8 млн тонн нефти. Это экспорт, ну, соответственно, и добыча – это же все экстраполируется обратным счетом. Если говорить о планах, да, мы свои планы выполнили и перевыполнили. Пока подводим результат", – озвучил Ерлан Аккенженов.

Журналисты задали вопрос, не продолжает ли Казахстан перепроизводство нефти и не складывается ли впечатление, что страну ничто не останавливает от невыполнения условий международных соглашений по ограничению добычи.

"Я думаю, что это, наверное, ошибочное утверждение. Во-первых, заседания ОПЕК у нас еще не было. Оно предстоит только на этой неделе, в конце – в воскресенье. И тогда будут известны цифры, потому что "восьмерка" агентств, которые собираются и определяют добычу тех или иных стран, еще не вынесла свои вердикты. Поэтому я считаю, что говорить об этом преждевременно. Но в связи со снижением добычи и происшествиями на Карачаганаке и Тенгизе я думаю, что мы как раз идем в рамках заявленных уровней", – дополнил министр.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил подробности об атаках на танкеры, работавшие с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).