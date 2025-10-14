Минфин с помощью ИИ выявил подозрительные транзакции на сотни миллиардов тенге

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на заседании правительства 14 октября 2025 года рассказал, что благодаря внедрению элементов искусственного интеллекта в систему государственного аудита удалось обнаружить рисковые платежи на сотни миллиардов тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что элементы ИИ внедрили в государственных закупках.

"Так, к примеру, конкурс с использованием рейтинго-балльной системы: конкурсная комиссия не создается, осуществляется автоматический выбор победителя, отсутствует обжалование итогов. Экономия средств составила 781 млрд тенге. За отчетный период в рамках усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств и активов государства проведена 791 проверка по бюджетным средствам в размере более 2 трлн тенге, выявлены финансовые нарушения на 348 млрд тенге, устранено на 310 млрд тенге и охвачены онлайн-мониторингом более 6 тыс. объектов в социальной сфере", – дополнил глава Минфина.

По его словам, в рамках усиления контроля в реальном секторе прорабатываются профили рисков предотвращения сокрытия доходов и искажения бухгалтерских данных.

"Ресурсы государственного аудита направлены также на предварительный анализ планируемых расходов госорганов до утверждения бюджета. По итогам этой работы выявлено некачественное планирование на сумму 1,5 трлн тенге. В рамках цифровой трансформации внедрен онлайн бюджетный мониторинг, направленный на усиление контроля за расходованием бюджетных средств. Уже сегодня получены значительные результаты по предупреждению и выявлению рисков нарушений при расходовании средств только по линии образования", – сообщил Мади Такиев.

Министр отметил, что благодаря применению элементов ИИ выявлена сумма рисковых платежей за 2024 и 2025 годы на 307 млрд и 132 млрд тенге соответственно.

"Яркие примеры: в районных отделах образования осуществлены платежи сотрудникам за месяц – от 30 до 65 млн тенге или перечислены премии более 10 млн тенге. Другой пример, осуществлены 66 платежей за месяц на разные ФИО, при этом указывая один счет или ИИН. Система мониторинга постепенно расширяется – теперь она охватывает не только образование, но и здравоохранение, культуру, туризм и спорт", – заявил он.

Такиев отметил, что проведенные проверки показали, что отдельные участники системы господдержки используют бюджетные средства не по назначению.

"Приведу несколько характерных примеров. Некоторые организации, не являясь финансовыми институтами, использовали выделенные средства для кредитования и размещения их на депозитах, извлекая доход в виде процентов. Так, полученный из бюджета кредит в размере 1 млрд тенге был размещен на депозите, что принесло 80 млн тенге прибыли. Зафиксированы факты неоднократного получения субсидий. К примеру, за один и тот же скот – на сумму 808 млн тенге", – сказал Мади Такиев.

Министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал, что для автоматизации таможенного контроля будет внедрен искусственный интеллект.