В Казахстане изменится таможенный контроль

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал, что для автоматизации таможенного контроля будет внедрен искусственный интеллект, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что во исполнение поручения главы государства будет создан центр компетенций в области искусственного интеллекта, и внедрение AI-технологий в инспекционно-досмотровых комплексах обеспечит выявление недостоверно задекларированных товаров и сведет к минимуму человеческий фактор в таможенном контроле. "Через платформу SmartCargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС "KEDEN" для автоматического выпуска деклараций. Это позволит перейти на полностью безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции", – озвучил Такиев. 1 апреля 2025 года стало известно, на какие товары казахстанцам необходима пассажирская таможенная декларация.

