Общество

В Казахстане изменится таможенный контроль

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:09
Министр финансов Казахстана Мади Такиев на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал, что для автоматизации таможенного контроля будет внедрен искусственный интеллект, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что во исполнение поручения главы государства будет создан центр компетенций в области искусственного интеллекта, и внедрение AI-технологий в инспекционно-досмотровых комплексах обеспечит выявление недостоверно задекларированных товаров и сведет к минимуму человеческий фактор в таможенном контроле.

"Через платформу SmartCargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС "KEDEN" для автоматического выпуска деклараций. Это позволит перейти на полностью безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции", – озвучил Такиев.

1 апреля 2025 года стало известно, на какие товары казахстанцам необходима пассажирская таможенная декларация.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
