Более 30 миллионов подозрительных звонков заблокировали в Казахстане
Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 21 октября 2025 года на заседании правительства рассказал о принимаемых мерах по борьбе с мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в целях противодействия мошенничеству министерством установлены новые требования к операторам связи.
"Предусмотрено внедрение биометрической идентификации абонентов, приравнивание фрода к несанкционированному трафику, регламентировано взаимодействие антифрод-систем операторов связи и Национального банка", – перечислил Мадиев.
Кроме того, по его словам, принимаются правила по ввозу и регистрации GSM-шлюзов, регламентировано количество номеров, регистрируемых на одного абонента.
"Принятые меры позволили с начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков", – заверил министр.
Ранее Мадиев пообещал до 2026 года покрыть сотовой связью всю страну.
