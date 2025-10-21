Более 30 миллионов подозрительных звонков заблокировали в Казахстане

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 21 октября 2025 года на заседании правительства рассказал о принимаемых мерах по борьбе с мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в целях противодействия мошенничеству министерством установлены новые требования к операторам связи.

"Предусмотрено внедрение биометрической идентификации абонентов, приравнивание фрода к несанкционированному трафику, регламентировано взаимодействие антифрод-систем операторов связи и Национального банка", – перечислил Мадиев.

Кроме того, по его словам, принимаются правила по ввозу и регистрации GSM-шлюзов, регламентировано количество номеров, регистрируемых на одного абонента.

"Принятые меры позволили с начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков", – заверил министр.

Ранее Мадиев пообещал до 2026 года покрыть сотовой связью всю страну.