Экономика и бизнес

Пересмотреть подходы к мясному рынку призывает депутат

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 14:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Павел Казанцев 15 октября 2025 года в своем депзапросе затронул проблемы импорта и экспорта на мясном рынке Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В настоящее время рассматривается вопрос обнуления ставки таможенной пошлины на ввоз мяса крупного рогатого скота.

"Это уже вызвало резонанс среди отечественных производителей и в целом в обществе. Положительное решение по данному вопросу может привести к серьезным негативным последствиям для отечественного сельского хозяйства. Сегодня мясная отрасль и без того испытывает значительные трудности в условиях нестабильного рынка и ограничений на экспорт. Приказом министра национальной экономики на импорт говядины установлены тарифные квоты в объеме 21 тыс. тонн, из которых, по нашим данным, около 40% остаются невостребованными. Это говорит о том, что внутренний рынок не испытывает дефицита мяса, а спрос на импортную продукцию минимален", – говорит он.

По данным Бюро национальной статистики, поголовье КРС с начала текущего года выросло на 0,2%, а приплод увеличился практически на 18%. Как считает депутат, цифры ясно демонстрируют наличие прочной базы для наращивания внутреннего производства и обеспечения продовольственной безопасности страны.

"Введение нулевой пошлины наряду с запретом экспорта живого скота создаст неравные условия конкуренции, где отечественные животноводы окажутся в заведомо проигрышном положении. Более дешевая импортная продукция приведет к падению закупочных цен, снижению доходов фермеров. Скот просто начнут резать. При этом зачастую мы получаем по импорту выбракованное или низкопробное мясо. А это прежде всего ударит по малым и средним хозяйствам, ЛПХ, многие из которых взяли льготные кредиты по программе "Ауыл аманаты", – заявил Казанцев.

По его мнению, обнулением пошлин на импорт мяса снижается эффект программы "Ауыл аманаты", на которую выделены огромные бюджетные средства.

"В сельских животноводческих районах с высокой товарной массой для развития перерабатывающих предприятий необходимо создавать малые промышленные зоны, вокруг которых нужно формировать молочно-товарные фермы и откормочные площадки и сервисно-заготовительные пункты. На первоначальном этапе оборудование по инфраструктуре хранения возможно закупать в рамках социально-предпринимательских корпораций с последующим вовлечением сельскохозяйственных кооперативов", – добавил депутат.

Сегодня мы писали, что в ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции.

Азамат Сыздыкбаев
