Общество

Продлить льготы на ввоз электромобилей призывает депутат

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:42 Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов 8 октября 2025 года в своем депзапросе заявил о необходимости поощрять ввоз электромобилей в страну, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Послании народу 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что переход к зеленой экономике и развитию экологичного транспорта является стратегическим приоритетом государства.

"Одним из действенных инструментов в этом направлении стал льготный режим ввоза электромобилей, освобождающий граждан от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Эта мера показала хорошие результаты в обновлении автопарка и сокращении вредных выбросов. В стране зарегистрировано свыше 6,4 миллиона автомобилей, из них более 70% старше 10 лет, которые выбрасывают в атмосферу в 5-7 раз больше вредных веществ, чем современные авто. Особенно остро эта проблема проявляется в крупных городах", – сказал Нуралдинов.

По его данным, в Алматы до 80% загрязнения воздуха приходится именно на автотранспорт. Он считает, что введение льготных условий для электромобилей дало ощутимый эффект: если в 2022 году в страну ввезено лишь 1245 электромобилей, то в 2024 году – уже 15 700 единиц, т.е. в 12 раз больше.

"Этот сектор уже начал формировать собственную экосистему – создавая новые рабочие места, сервисные центры, локальные сборочные площадки, развивая инфраструктуру и обучая специалистов. Параллельно развивается сеть зарядных станций: их количество выросло с 200 до 1200, из которых в Алматы действует более 400 точек, в Астане – около 300, в Шымкенте и областных центрах – еще 500. Однако доля электромобилей в общем парке все еще крайне незначительна: в Казахстане они составляют лишь 0,5%, тогда как в Китае – 35%, в Норвегии – 80%, в странах Евросоюза – более 22%", – отметил депутат.

Он предложил следующие меры:

  • продлить действие льготного режима на ввоз электромобилей сроком не менее чем на три года, при необходимости инициировать данный вопрос перед Евразийской экономической комиссией;
  • оказать содействие в развитии инфраструктуры для электромобилей, включая развитие зарядных станций;
  • оказать меры по стимулированию отечественных производителей и инвесторов на сборку и производство электромобилей и их компонентов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:42
Казахстанцам сделали важное предупреждение о ввозе электромобилей

Ранее мы писали, какие машины нельзя будет ввозить в Казахстан с 20 октября.

Азамат Сыздыкбаев
