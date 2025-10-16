В Казахстане заявили о планах повысить тарифы на перевозку зерна до 2030 года

Управляющий директор "КТЖ" по финансам Даир Кушеров 16 октября 2025 года рассказал, почему в Казахстане нужно повышать тарифы на перевозку зерна, передает корреспондент Zakon.kz.

Даир Кушеров напомнил, что есть решение госкомиссии по модернизации экономики, согласно которому "КТЖ" должен повышать тарифы с 2024 по 2026 год на 24% ежегодно.

"Тем не менее, в 2024 году мы понесли убытки от перевозки зерна на уровне 44 млрд тенге: себестоимость у нас, по сути, в два раза выше, чем текущий тариф. Если брать страны СНГ, то у нас самый низкий тариф. Например, в два раза ниже тарифов России и в четыре раза ниже тарифов Узбекистана. На 2026 год также по плану (повышение – Прим. ред.) идет на 24% – мы заявку подали в КРЭМ на пять лет и в дальнейшем, наверное, пойдем по уровню инфляции", – добавил спикер.

Спикер отметил, что основная задача к 2030 году довести тарифы постепенно до уровня себестоимости.

"У некоторых участников рынка есть опасения, что мы хотим сразу поднять в два раза в следующем году, этого не будет", – заверил спикер.

9 сентября премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил разработать новую конкурентную тарифную политику для всех видов транспорта.