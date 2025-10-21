На 15-20% – в Казахстане сотовые операторы поднимут тарифы в 2026 году

Представители операторов связи 21 октября 2025 года на заседании правительства прокомментировали возможность удорожания тарифов по Казахстану, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил главный административный директор АО "Казахтелеком" Ержан Мейрамов, в правилах оказания услуг сотовой связи есть норма о том, что тарифы на услуги связи могут повышаться, если есть соответствующее обоснование повышения затрат.

"Тариф включает в себя ряд затрат операторов, в том числе на электроэнергию, на приобретение оборудования. Если эти затраты повышаются, это не может не повлиять на рост цен тарифов", – сказал Мейрамов.

По словам президента холдинга Beeline Kazakhstan Евгения Настрадин, удорожание тарифов в 2026 году составит в пределах 20%.

"Мы проводим повышение цен не чаще, чем один раз в год. В следующем году нас всех ожидает повышение НДС – это очень значимый фактор, который на отрасль влияет в размере 35-40 млрд тенге. Мы планируем изменение цен в январе. Думаю, в этом году клиентам по повышению цен ничего ожидать не стоит. В размере 15-20%", – сообщил Настрадин.

Аналогичные планы и у компании "Мобайл Телеком-Сервис".

"Главной причиной удорожания тарифов является растущий спрос со стороны населения и не успевающая за этим развитием инфраструктура – операторы вынуждены все большими темпами инвестировать в инфраструктуру. В рамках своего бюджетного планирования мы закладываем определенные драйверы – экономические и налоговые изменения, инфляционные ожидания. Мы рассматриваем возможность корректировки тарифных планов. Стоит ориентироваться примерно на 15-20%", – сказал председатель правления "Мобайл Телеком-Сервис" Александр Бабичев.

