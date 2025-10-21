#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Общество

На 15-20% – в Казахстане сотовые операторы поднимут тарифы в 2026 году

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 10:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Представители операторов связи 21 октября 2025 года на заседании правительства прокомментировали возможность удорожания тарифов по Казахстану, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил главный административный директор АО "Казахтелеком" Ержан Мейрамов, в правилах оказания услуг сотовой связи есть норма о том, что тарифы на услуги связи могут повышаться, если есть соответствующее обоснование повышения затрат.

"Тариф включает в себя ряд затрат операторов, в том числе на электроэнергию, на приобретение оборудования. Если эти затраты повышаются, это не может не повлиять на рост цен тарифов", – сказал Мейрамов.

По словам президента холдинга Beeline Kazakhstan Евгения Настрадин, удорожание тарифов в 2026 году составит в пределах 20%.

"Мы проводим повышение цен не чаще, чем один раз в год. В следующем году нас всех ожидает повышение НДС – это очень значимый фактор, который на отрасль влияет в размере 35-40 млрд тенге. Мы планируем изменение цен в январе. Думаю, в этом году клиентам по повышению цен ничего ожидать не стоит. В размере 15-20%", – сообщил Настрадин.

Аналогичные планы и у компании "Мобайл Телеком-Сервис".

"Главной причиной удорожания тарифов является растущий спрос со стороны населения и не успевающая за этим развитием инфраструктура – операторы вынуждены все большими темпами инвестировать в инфраструктуру. В рамках своего бюджетного планирования мы закладываем определенные драйверы – экономические и налоговые изменения, инфляционные ожидания. Мы рассматриваем возможность корректировки тарифных планов. Стоит ориентироваться примерно на 15-20%", – сказал председатель правления "Мобайл Телеком-Сервис" Александр Бабичев.

Ранее мы сообщали о планах Минцифры по покрытию всей страны сотовой связью до 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Казахстанцы продолжают жаловаться на неустойчивую мобильную связь в дороге
11:15, Сегодня
Казахстанцы продолжают жаловаться на неустойчивую мобильную связь в дороге
Еще один сотовый оператор может появиться в Казахстане
17:04, 21 января 2025
Еще один сотовый оператор может появиться в Казахстане
Покрыть весь Казахстан сотовой связью до 2026 года обещают в Минцифры
09:44, Сегодня
Покрыть весь Казахстан сотовой связью до 2026 года обещают в Минцифры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: