Пересмотреть тарифы для всех видов транспорта поручил Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительствва 9 сентября 2025 года поручил разработать новую конкурентную тарифную политику для всех видов транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства указал на значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны, а также развития внутренней транспортной сети.

Он поручил министерству транспорта обеспечить своевременную реализацию проектов "Бахты – Аягоз", "Кызылжар – Мойынты", "Дарбаза – Махтаарал" и "Саксаул – Бейнеу", а также по строительству и ремонту автодорог.

"Министерству транспорта совместно с министерством национальной экономики приступить к разработке новой конкурентной тарифной политики для всех видов транспорта", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Указал премьер и на необходимость до конца октября обеспечить запуск единой цифровой системы таможенных и логистических услуг – "Smart Cargo".

8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости развивать автомобильные магистрали в рамках ключевых коридоров, а также оценил ситуацию на границе.