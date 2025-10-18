#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

В Алматы поддержат бизнес в период внедрения нового Налогового кодекса

круглый стол, участники, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 11:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы состоялся круглый стол с участием руководства акимата, представителей министерств, бизнеса и экспертного сообщества, посвященный разъяснению основных положений нового Налогового кодекса Республики Казахстан.

Заместитель акима Алматы Олжас Смагулов отметил, что принятие нового документа вызвало широкий общественный интерес и стало предметом активных дискуссий.

"С учетом прошедших общественных обсуждений глава государства поручил правительству принять конкретные меры по обеспечению макроэкономической стабильности и смягчению возможных последствий реформ. Мы внимательно отслеживаем реакцию предпринимателей и горожан и отмечаем положительный отклик по принятым мерам поддержки", – подчеркнул Олжас Смагулов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев сообщил, что новый кодекс предусматривает сокращение налоговой отчетности на 30%, снижение количества налогов на 20%, введение дифференцированных ставок и оптимизацию налоговых льгот.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Наша цель – сделать налоговую систему Казахстана более справедливой и современной. Новый кодекс направлен на упрощение, предсказуемость и повышение ответственности. Он снижает административную нагрузку, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии своего дела", – отметил Ерлан Сагнаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участники отметили открытость и конструктивность диалога между государственными органами, предпринимателями и экспертами, а также подчеркнули важность совместной работы по успешной реализации нового Налогового кодекса.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В завершение Олжас Смагулов подчеркнул, что акимат Алматы продолжит мониторинг ситуации в деловой среде города и при необходимости будет инициировать дополнительные меры государственной поддержки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
