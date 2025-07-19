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Общество

Специальные режимы и администрирование: в Казахстане обсуждают новый Налоговый кодекс

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
Первое публичное разъяснение нового Налогового кодекса состоялось на площадке НПП "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и председатель президиума палаты Раимбек Баталов встретились в офлайн и онлайн формате с представителями отраслевых ассоциаций и разъяснили бизнесу ключевые нормы нового Налогового кодекса.

Особый акцент был сделан на специальных налоговых режимах и новых подходах к администрированию.

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев отметил, что в новом кодексе число специальных налоговых режимов (СНР) сокращено с семи до трех:

  • для самозанятых;
  • на основе упрощенной декларации;
  • для крестьянских или фермерских хозяйств.
"Специальный налоговый режим для самозанятых вправе применять физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не использующие труд работников и не осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима. И те, чьи доходы за календарный месяц не превышают 300 МРП", – подчеркнул Ерлан Сагнаев.

При этом самозанятые освобождаются от ИПН и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.

В новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тыс. МРП (2,4 млрд тенге), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.

Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.

"В связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели. Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз", – отметил Сагнаев.

Новый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования:

  • на 30% меньше отчетности, на 20% меньше налогов;
  • оптимизация налоговых льгот и сборов;
  • новые подходы к налоговому администрированию.
"Изменятся подходы и в налоговом администрировании. На сегодня, если все меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются с порога 6 МРП, то в новом Налоговом кодексе применение мер зависит от размера задолженности", – подчеркнул Сагнаев.

Он отметил, что важным моментом является то, что вся деятельность бизнеса не будет блокироваться из-за незначительных сумм задолженности. Если она составляет сумму до 20 МРП, то будет направлено лишь извещение о наличии налоговой задолженности.

"Если же сумма составит от 20 до 45 МРП, то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлены инкассовые распоряжения. Если сумма задолженности более 45 МРП, то дополнительно будет описываться имущество для выставления на торги, а также проводиться работа по взысканию задолженности за счет дебиторов должника", – заключил Сагнаев.

18 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения", которые начнут действовать с 1 января 2026 года.

Более подробно о новом Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения" можно прочитать здесь.

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Андрей Дюсупов
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