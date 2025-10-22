Государство само загоняет себя в долг – депутаты о госдолге страны

Представители фракций Мажилиса 22 октября 2025 года на пленарном заседании палаты дали свою оценку проекту трехлетнего бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты фракции партии "Ауыл" потребовали обратить внимание на ряд системных проблем, которые годами остаются нерешенными и требуют комплексного подхода, – это проблемы планирования, госдолг, контроль за эффективностью расходов, неравномерное финансирование социальной сферы и аграрная сфера.

"Бюджет по-прежнему формируется в трехлетней перспективе без четкой долгосрочной финансовой стратегии. По данным Высшей аудиторской палаты, отсутствие утвержденного порядка расчета потребностей по социальным пособиям привело к тому, что планирование средств на сумму свыше 6 трлн тенге производилось на основе произвольных данных и неутвержденных математических формул. Планируемый объем госдолга превышает размер дефицита бюджета. Это указывает на сохранение практики погашения старых обязательств за счет привлечения новых заимствований. Расходы на обслуживание долга становятся одной из основных статей бюджета, и к 2028 году они будут вдвое выше расходов на здравоохранение", – озвучил позицию фракции депутат Серик Егизбаев.

Согласно приведенным им данным, недофинансирование АПК (агропромышленного комплекса) в бюджете на 2026 год превышает 149 млрд тенге, в том числе:

100 млрд тенге – на инвестиционные проекты в молочной отрасли;

40 млрд тенге – на транспортные субсидии экспортерам зерна (в бюджете не предусмотрено);

6,7 млрд тенге – на борьбу с саранчой и карантинными вредителями;

2,6 млрд тенге – на компенсацию расходов АО "Продовольственная корпорация" за хранение стратегического запаса зерна (более 50% от требуемого объема не предусмотрено).

"Бюджетные средства распределены неравномерно между регионами. Например, Западно-Казахстанской области при ежегодной потребности в 2 млрд тенге выделено лишь 238 млн тенге (0,1%). Такое несправедливое финансирование не только тормозит развитие сельхозпроизводства, но и вызывает законное недовольство фермеров. Фракция требует пересмотреть критерии распределения субсидий с учетом реальных потребностей и результатов регионов, обеспечить прозрачность и справедливость, а также приоритетно поддерживать эффективные и перспективные регионы", – отметил депутат.

Несмотря на это, по его словам, правительство достигло определенных успехов в поддержке села. Впервые на льготное финансирование фермеров выделено около 1 трлн тенге, что в 10 раз больше, чем в прошлые годы. Кроме того, если в прошлом году прием заявок на кредиты для весенне-полевых работ начался в ноябре, то в этом году – уже 1 октября.

"Фракция партии "Ауыл", исходя из изложенного, поддерживает проект бюджета на 2026-2028 годы и предлагает правительству рассмотреть вопрос создания специализированного Агробанка как инструмента точной настройки системы финансирования сельского хозяйства, водного сектора и сельских территорий в целом в рамках единой экономической и социальной экосистемы страны", – констатировал Егизбаев.

В партии AMANAT подчеркнули, что объем государственного долга превысил предельный уровень – к 2028 году общий долг достигнет 57,5 триллиона тенге, а расходы на его обслуживание составят 4,5 триллиона тенге.

"Это 15% бюджетных расходов. Такая зависимость – это проявление реального риска для экономики. В том числе, чрезмерный долг квазигосударственного сектора не может не вызывать беспокойства. К 2026 году долг квазигосударственного сектора достигнет 70 миллиардов долларов. Это 20,5% от валового внутреннего продукта. То есть значительная часть экономики страны зависит от этого сектора. Таким образом, государство само загоняет себя в долги", – заявил представитель фракции Елнур Бейсенбаев.

Отдельной проблемой во фракции считают вопрос контроля за доходами квазигосударственного сектора. В прошлом году по предложению группы депутатов законодательно было закреплено отчисление 50% дивидендов от доходов квазигосударственного сектора, включая Фонд "Самрук-Казына", в государственный бюджет.

"Эта сумма составляет около 500 миллиардов тенге. Однако мы не видим указанную сумму в плане бюджета. Кроме того, ежегодно планируется выделять по 1 триллиону тенге на капитализацию холдинга "Байтерек". По мнению правительства, это направлено на стимулирование экономики. Однако обоснования по этим средствам нет, и благодаря депутатам была предоставлена гарантия правительства. 1 триллион тенге – это значительная сумма, которая могла бы решить дефицит в бюджетах регионов. Поэтому каждый тенге, выделенный на капитализацию "Байтерека", должен быть согласован с Мажилисом", – отметил Бейсенбаев.

Также упоминаются проблема необоснованных и неэффективных расходов, отсутствие финансирования для завершения проекта "Комфортные школы" и доминирующее положение монополистов.

Между тем в партии отмечают, что доходы бюджета в 2024 году превысили 44 миллиарда долларов, а бюджет страны сохраняет социальную направленность.

"Фракция AMANAT считает: голосовать против бюджета – это то же самое, что "рубить ветку под собой". Например, каждый депутат должен понимать: проголосовав против бюджета страны, он оставит без зарплаты более полумиллиона учителей, трехсот тысяч врачей, нашу армию, десятки тысяч бюджетных работников. Также многодетные семьи, дети-сироты, одинокие матери, 700 тысяч лиц с инвалидностью останутся без попечения, без социальных выплат. Руководствуясь интересами данной категории населения, "понимающий депутат" должен поддержать и проголосовать за данный проект бюджета", – заключил Бейсенбаев.

Депутат фракции "Ак жол" Азат Перуашев обеспокоен ситуацией с разрешительным списком. По его словам, планируется, что 80% доходов составят налоги, 53% которых приносит НДС.

"Но неделю назад после поручения президента повернуть экономику лицом к интересам граждан Правительство отказалось от разрешительного списка по СНР и оставило в запретительном списке только 44 вида ОКЭД, на чем настаивала фракция "Ак жол". Теперь 1067 видов деятельности МСБ выпадают из плательщиков НДС. Но корректировки потерь дохода не было. Значит, можно было изначально обойтись без этого абсурда и не будоражить предпринимателей. Однако правительство равнодушно рассуждало, что в случае реализации их планов закрылись бы 300 тысяч малых предприятий. На каждом из них работает хотя бы один человек – вы планировали оставить без работы как минимум 300 тысяч наших граждан", – подчеркнул депутат.

В партии считают нужным разобраться, как вообще могла появиться такая идея. Кроме того, Перуашев потребовал направить прибыль госхолдингов и нацкомпаний в бюджет через открытые обществу парламентские процедуры.

"Из доходов бюджета практически выключен такой огромный ресурс, как квазигосударственный сектор, который, по оценкам агентства FitchRatings, оставляет 38% экономики. Так, на 2026 год дивиденды от госхолдингов составят 112 млрд тенге, сразу вдвое ниже уровня 2025 года. При этом чистая прибыль фонда "Самрук Казына" и холдинга "Байтерек" запланирована на уровне 2,5 трлн тг (2 трлн – ФНБ, 400 млрд – Байтерек). Т.е. вклад квазигоссектора в бюджет составит лишь 5% их чистой прибыли. (...) Поэтому ВАП справедливо отмечает, что расходование прибыли квазигоссектора вне рамок бюджета снижает прозрачность бюджетной системы", – отметил депутат.

Замечания по расходной части бюджета:

Основная доля расходов приходится на социальную сферу и общегосударственные расходы, которые составляют 80%.

Так, в 2026 г. расходы на социальную сферу составят 10,6 трлн тг, на общегосударственные и адмрасходы – 12 трлн, тогда как на реальный сектор экономики – всего 2,2 трлн.

Однако в целом депутаты партии поддержали законопроект.

В ОСДП безусловным плюсом законопроекта считают отказ от изъятий целевых трансфертов из Национального фонда и последовательное сокращение дефицита бюджета. Однако в партии обратили внимание на то, что расходы на обслуживание долга становятся основной статьей общегосударственных расходов. Проектом бюджета расходы на обслуживание правительственного долга растут с 3,5 трлн тенге (12,7% от расходов бюджета) в 2026 году до 4,5 трлн тенге (15%) в 2028 году.

"При этом к 2028 году обслуживание долга вдвое превысит объем средств, направляемых на здравоохранение, и достигнет эквивалента суммы всех расходов, направляемых на образование, оборону, общественный порядок, топливно-энергетический комплекс, недропользование, транспорт и коммуникации", – сказал депутат фракции ОСДП Асхат Рахимжанов.

По его мнению, наращивание госдолга во многом было связано с необходимостью финансирования дефицита бюджета и стремлением правительства поддерживать экономический рост за счет государственных расходов. В этой связи рост экономики основан не на росте производительности труда, инвестициях в оборудование и технологии, а на масштабных государственных расходах и потреблении.

Как результат – такой рост экономики Казахстана, который декларируется на высоких трибунах, не влечет рост благосостояния граждан страны.

"Очевиден тот факт, что увеличение расходов на обслуживание долга на фоне снижения финансирования реального сектора ограничивает возможности бюджета для реализации мероприятий Национального плана развития Казахстана до 2029 года, направленных на высокое качество жизни (за счет развития образования и науки, здравоохранения), формирование крепкого фундамента экономики (за счет развития минерально-сырьевой базы, энергетики, промышленности), формирование новых точек роста (за счет развития транспортно-логистического, агропромышленного комплексов) наблюдается последовательное сокращение расходов", – отметил Рахимжанов.

В партии призвали поддержать бюджет и осуществить следующие шаги:

пересмотреть подходы к заимствованиям и долговой политике, отказавшись от практики покрытия платежей по имеющимся обязательствам за счет привлечения новых займов;

оптимизировать текущие расходы бюджета, а также повысить прозрачность фискальных операций, расширить раскрытие информации о состоянии государственного и квазигосударственного долга;

продолжать передачу части налогов на местные уровни, чтобы увеличить их самостоятельность;

усилить ответственность руководителей и должностных лиц субъектов квазигосударственного сектора за качественное заполнение планов развития и отчетов по их исполнению;

обеспечить инструменты субсидирования, гарантирования и рефинансирования, но государственные финансовые структуры должны создавать условия для участия БВУ, а не подменять их.

В НПК считают, что, учитывая проведенную в 2025 году налоговую реформу, страна вполне обоснованно ожидает финансово-экономического прорыва в 2026 года.

"Налоговая реформа в первую очередь призвана обеспечить экономический рост Казахстана в целях достижения поставленной перед страной главой государства амбициозной задачи по удвоению ВВП к 2029 году. Первым шагом экономического роста, безусловно, является эффективное планирование бюджета. Фракция НПК ожидает, что проект бюджета Казахстана на 2026 год будет максимально приближенным к финансовым параметрам, которые позволили бы обеспечить дальнейший рост казахстанской экономики", – сказал представитель фракции Магеррам Магеррамов.

Это:

Доходы республиканского бюджета и трансферты из Национального фонда.

Дефицит и ненефтяной дефицит бюджета Казахстана 2026 года.

Расходы республиканского бюджета 2026 года.

Текущие и капитальные расходы республиканского бюджета 2026 года.

"В целях удвоения ВВП Казахстана рекомендуется, чтобы текущие расходы должны быть ограничены темпом роста экономики и инфляцией, а приоритет должен отдаваться инвестиционным и структурным расходам развития. В целях разрешения данной проблемы Народная партия Казахстана предлагает ввести лимиты по росту текущих расходов бюджета: установить прирост текущих расходов бюджета не более роста реального ВВП с учетом инфляции", – отметил депутат.

Магеррамов считает, что бюджет Республики Казахстан на 2026 год соответствует поставленной главой государства цели по удвоению ВВП, демонстрируя умеренный общий дефицит и сохраняемую макроустойчивость. Однако, по его мнению, сохранение высокого ненефтяного дефицита (4,93% ВВП) и существенных трансфертов из Национального фонда (1,51% ВВП) свидетельствует о необходимости продолжения политики фискальной консолидации и постепенного снижения зависимости бюджета от нефтяных поступлений.

"Резюмируя вышесказанное, учитывая то обстоятельство, что все ранее высказанные замечания НПК учтены, Народная партия Казахстана поддерживает проект республиканского бюджета на 2026 год и одновременно с этим призывает правительство РК с максимальной ответственностью отнестись к его исполнению, так как постреформенный 2026 год должен стать базой для дальнейшего экономического развития страны, который покажет эффективность текущего правительства страны", – добавил Магеррамов.

Во фракции партии Respublica бюджет назвали "шагом вперед" по сравнению с предыдущими.

"Мы видим усилия по оптимизации, но требуем большей прозрачности и эффективности для настоящего прорыва. Следует отметить слаженную работу команды правительства, которая глубоко проанализировала структуру бюджета и максимально сократила неэффективные расходы. В проекте учтены замечания депутатского корпуса прошлых годов: оптимизированы представительские затраты, дублирующие закупки. Это реальный вклад в дисциплину", – отметил представитель фракции Айдарбек Ходжаназаров.

Он подчеркнул, что отказ от целевых трансфертов из Нацфонда впервые за годы является прямым исполнением поручений президента, и напомнил, что дефицит бюджета снижается с 2,5% ВВП в 2026 году до 0,9% в 2028-м.

"Однако тут есть системные проблемы: опыт сельского хозяйства с 2018 года показывает отвлечение средств ТОХ на иные цели. Акиматы по своему усмотрению перенаправляют средства, что привело к недовыплате субсидий на 300 млрд тенге! Нужно предусмотреть персональную ответственность за такую самодеятельность. Одним из ключевых направлений бюджетной политики должно стать внедрение единой цифровой платформы "Цифровой бюджет", которая обеспечит прозрачность, эффективность и рациональное использование государственных средств, сократит дублирование процедур и снизит влияние человеческого фактора", – добавил депутат.

По его словам, сегодня непрозрачность бюджетных процедур остается системной проблемой. В пример он привел данные Open Budget Survey, где Казахстан набирает лишь 63 из 100 баллов по индексу открытости бюджета.

Для решения этих проблем предлагается:

Создать единую платформу "Цифровой бюджет", охватывающую все уровни – от сельского до республиканского.

Обеспечить депутатам онлайн-доступ к планам, сметам и отчетам для мониторинга исполнения бюджета.

Автоматизировать определение среднерыночных цен на основе данных аналогичных закупок.

Установить единый цифровой формат планирования и отчетности для всех госорганов.

"Фракция партии Respublica, поддерживая утверждение проекта бюджета, призывает правительство к открытому сотрудничеству. Наши инициативы – цифровизация как передовое решение, гарантии ответственности и фокус на качественные инвестиции", – добавил Ходжаназаров.

В заключение свою оценку законопроекту дал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, который считает, что в финансировании регионов остаются определенные вопросы. По его словам, в проекте Республиканского бюджета объем субвенций регионам на 2026 год снижен на 700 млрд тенге по сравнению с текущим годом и составит 5,1 трлн, а расходы на развитие снижены до уровня 1,7 трлн тенге.

"Как следствие, в 2026 году не предусматривается финансирование новых проектов, все средства будут направляться только на продолжающиеся проекты. В таких условиях важно, чтобы правительство при дальнейших корректировках бюджета изыскивало резервы для оказания поддержки регионам в реализации значимых проектов. Депутатский корпус намерен внимательно следить и осуществлять мониторинг хода этой работы. Главное, мы должны понимать, что все наши действия должны быть направлены на практическое воплощение принципа главы государства "Сильный регион – сильная страна", – отметил спикер Мажилиса.

По его мнению, есть и другие важные направления, требующие внимания, – это вопросы государственного долга, реализация инвестиционных проектов, сокращение инфраструктурных дисбалансов между регионами и многое другое. Именно на эти темы акцентировали внимание депутаты в ходе двухмесячного обсуждения.

"В целом, по проекту республиканского бюджета и трансфертам общего характера проделана большая работа как депутатами, так и государственными органами. Надо отметить, что новый Бюджетный кодекс повысил ответственность всех участников процесса, включая и депутатский корпус. Поэтому крайне важно обеспечить контроль за реализацией бюджета, чтобы каждый выделенный тенге доходил до конкретных проектов и объектов. В этом и есть суть ответственного и прозрачного управления государственными финансами", – заключил Кошанов.

