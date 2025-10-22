Как Казахстан будет снижать госдолг в 33,5 трлн тенге – комментарий главы Минфина
Министр финансов Мади Такиев 22 октября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса прокомментировал растущий государственный долг Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутаты спросили у министра, до каких пор правительство "планирует жить не по средствам".
"Сегодня у нас госдолг составляет 33,5 трлн тенге. Если смотреть его в разрезе ВВП, составляет 22,2%. Я об этом уже говорил неоднократно. При лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76% – это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% – это у нас внешние рынки, они идут через МФО на финансирование инфраструктурных проектов и так далее", – ответил Такиев.
Он также поделился планами на предмет того, как Минфин планирует снижать госдолг.
"Что касается снижения, я уже в докладе своем говорил, мы в правительстве рассматриваем в следующем году дефицит бюджета 2,5% с последующим снижением до 0,9%. Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствовать, тем самым мы придем к снижению госдолга. Большим подспорьем здесь у нас является доходная часть бюджета. Только что тоже докладывались, вы знаете, у нас новый кодекс будет работать в следующие годы. В рамках его мы ожидаем дополнительные поступления, которые также будут действовать", – добавил глава Минфина.
