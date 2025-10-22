#АЭС в Казахстане
Финансы

Мажилис принял трехлетний бюджет Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 13:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 22 октября 2025 года рассмотрели и приняли трехлетний бюджет страны. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Республиканский бюджет на 2026-2028 годы представил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, за основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2026-2028 годы взят базовый вариант, который предполагает стабильные умеренные темпы роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках.

"Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,3%. Номинальный ВВП, по прогнозам, вырастет с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году, целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 9,0-11,0% в 2026 году, 5,5-7,5% – в 2027 году, 5,0-7,0% – в 2028 году", – отметил он.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2026 год определен в сумме 19,2 трлн тенге. Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2027 год определен в сумме 21 трлн тенге с ростом против прогноза 2026 года на 2 трлн тенге, или на 10,4%, на 2028 год – 23 трлн тенге, или с ростом против 2027 года на 1,9 трлн тенге, или 9,4%.

"В доходах республиканского бюджета 2026 года наибольший удельный вес (98,2 %) занимают налоговые поступления. Прогноз по поступлениям трансфертов прогнозируется в 2026 году в сумме 3,6 трлн тенге, в 2027 году – 3,9 трлн тенге, в 2028 году – 4,1 трлн тенге", – сказано в заключении профильного Комитета Мажилиса.

Первоочередными направлениями бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.

В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе Парламента депутатами предложены поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета на региональное развитие. На эти цели за счет резерва правительства дополнительно направлено 30 млрд тенге и 16,5 млрд тенге – за счет обслуживания государственного долга. Данные средства распределены на развитие тепло-, электроэнергетики, газо- и водоснабжение, берегоукрепительные работы.

Ранее Жумангарин сообщил, что прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года. Так, доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, или на уровне 10,5% к ВВП.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
