Мажилис принял трехлетний бюджет Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 22 октября 2025 года рассмотрели и приняли трехлетний бюджет страны. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Республиканский бюджет на 2026-2028 годы представил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, за основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2026-2028 годы взят базовый вариант, который предполагает стабильные умеренные темпы роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках.

"Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,3%. Номинальный ВВП, по прогнозам, вырастет с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году, целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 9,0-11,0% в 2026 году, 5,5-7,5% – в 2027 году, 5,0-7,0% – в 2028 году", – отметил он.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2026 год определен в сумме 19,2 трлн тенге. Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2027 год определен в сумме 21 трлн тенге с ростом против прогноза 2026 года на 2 трлн тенге, или на 10,4%, на 2028 год – 23 трлн тенге, или с ростом против 2027 года на 1,9 трлн тенге, или 9,4%.

"В доходах республиканского бюджета 2026 года наибольший удельный вес (98,2 %) занимают налоговые поступления. Прогноз по поступлениям трансфертов прогнозируется в 2026 году в сумме 3,6 трлн тенге, в 2027 году – 3,9 трлн тенге, в 2028 году – 4,1 трлн тенге", – сказано в заключении профильного Комитета Мажилиса.

Первоочередными направлениями бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.

В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе Парламента депутатами предложены поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета на региональное развитие. На эти цели за счет резерва правительства дополнительно направлено 30 млрд тенге и 16,5 млрд тенге – за счет обслуживания государственного долга. Данные средства распределены на развитие тепло-, электроэнергетики, газо- и водоснабжение, берегоукрепительные работы.

Ранее Жумангарин сообщил, что прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года. Так, доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, или на уровне 10,5% к ВВП.