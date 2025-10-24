День Республики: 35 тружеников области Жетісу получили госнаграды

Сегодня, 24 октября 2025 года, в честь Дня Республики аким области Жетісу Бейбит Исабаев вручил государственные награды ряду жителей региона.

Указом президента в честь праздничной даты государственных наград были удостоены 35 тружеников, внесших значительный вклад в укрепление независимости, социально–экономическое, культурное и общественное развитие страны. Торжественное мероприятие состоялось в Талдыкорганском драматическом театре им. Б. Римовой.

Выступая с поздравительной речью, глава региона остановился на роли Декларации о государственном суверенитете, принятой 35 лет назад и заложившей конституционную и политическую основу пути страны к независимости, а также отметил историческую значимость данного документа на современном этапе развития. Также он уделил особое внимание основным достижениям региона за последние три года в основе которых – независимость, сплоченность, единство и труд граждан.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

"От всей души поздравляю всех с Днем Республики и 35-летием принятия Декларации о государственном суверенитете! Как отметил глава государства Касым–Жомарт Токаев: "Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение". В данном документе, ставшем отправной точкой в обретении независимости, впервые было уделено внимание укреплению самобытной культуры и традиций народа нашей страны, а сплоченность и согласие стали прочной основой развития. Сегодня перед нами стоит важная миссия – сохранить и приумножить достигнутое, опираясь на прочную основу – мир, единство и согласие. Важно, чтобы каждый житель области осознавал свою долю ответственности в развитии государства и благополучии общества", – сказал Исабаев.

Перейдя к церемонии награждения, глава региона отметил, что сегодня из рук президента государственную награду в честь Дня Республики и в рамках Года рабочих профессий получил житель области, слесарь предприятия "Талдықорған жылу сервис" Марат Мергенбаев.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В целом всего 35 жителей области были удостоены государственных наград. В рамках торжественного мероприятия орденами "Құрмет", "Парасат" "Еңбек Даңқы" III степени, медалями "Ерен еңбегы үшын", "Шапағат" были награждены жители области, трудящиеся в сферах промышленности, сельского, коммунального хозяйства, дорожного строительства, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, а также предпринимательства.

Среди них внештатный советник акима города Талдыкорган по вопросам лиц с инвалидностью Вадим Друзин, руководитель КХ "Қалқаман" Алакольского района Болатбек Капсаламов, водитель ГКП "Сарқан жылу" Канапия Тукымбеков, руководитель производственного кооператива "Қызылжар" Кербулакского района Айдын Нуртазин, электромонтер ТОО "Текелийский горно-перерабатывающий комплекс" Александр Винокуров, руководитель общественного объединения "Тамшыбұлақ" Жанат Толемисова, водитель спецтехники ТОО "Алакөл жолдары" Сергей Болдырев, руководитель крестьянского хозяйства "Вахитов" Ескельдинского района Рустам Вахитов, учитель средней школы с пришкольным интернатом им. Е. Сикимова Аксуского района Айнагуль Жиенбаева, руководитель крестьянского хозяйства "Тастұма" Сарканского района Кенжетай Тазабекова, преподаватель музыкального колледжа им. К. Байсеитовой г. Талдыкорган Гульзифа Рахимханова и другие граждане.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Своими впечатлениями поделились награждаемые. Среди них водитель ГКП "Сарқан жылу" Канапия Тукымбеков:

"Наше предприятие обеспечивает теплом город Саркан. Сегодня принимаю участие в торжественном собрании в честь Дня Республики. Меня наградили орденом "Еңбек данқы" ІІІ степени. Это большая честь и ответственность. Выражаю благодарность главе государства за заботу о людях труда".

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

К нему присоединился и житель города Текели, труженик, награжденный орденом "Еңбек данқы" ІІІ степени.

"Сегодняшнее событие – для меня приятный и неожиданный сюрприз. На Текелийском горно-перерабатывающем комплексе работаю уже 13 лет. Начинал с электрика и дослужился до дежурного электромонтера. Работа непростая и ответственная, большие токи, электрика. Но сейчас многие процессы автоматизируются. Продолжу работать на благо завода и нашей страны", – отметил Александр Винокуров.

– Медаль "Шапағат" – это общая заслуга всей моей команды, всех коллег, которые работают над созданием безбарьерной среды для всех, обеспечением доступности объектов для людей с инвалидностью. В этом направлении в регионе общими усилиями сделано немало. В том числе и по поддержке спортсменов. Благодаря чему, к примеру, пара спортсмены Талдыкоргана могут ездить на различные соревнования, где добиваются высоких спортивных результатов. Но конечно есть еще над чем работать, к чему стремиться, а сегодняшняя награда – это большая мотивация. Поздравляю всех жителей с Днем Республики и желаю успехов во всех начинаниях, – сказал внештатный советник акима города Талдыкорган по вопросам лиц с инвалидностью, руководитель ОО "Elstar.kz", представитель мониторинговой группы по доступности соцобъектов региона Вадим Друзин.

– В сфере предпринимательства, в частности, торговле и сфере общественного питания Коксукого района, работаю уже 30 лет. Хотя уже вышла на заслуженный отдых, продолжаю развивать вместе с супругом семейное дело. Сейчас обеспечиваю работой порядка 40 человек, – присоединилась к беседе индивидуальный предприниматель Катира Кузбаева из Коксуского района. – Указом президента меня наградили в честь Дня Республики медалью "Шапағат". Очень приятно, что так высоко оценен мой вклад в развитие экономики региона, – резюмировала бизнесвумен, поздравив всех жителей с наступающим Днем Республики.

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Завершилось торжественное мероприятие большим праздничным концертом с участием творческих коллективов и артистов области Жетісу.