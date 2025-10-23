Двойные ценники в магазинах: что важно знать

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова объяснила, по какому принципу будут применяться двойные ценники на товары в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На встрече с представителями бизнеса в сфере онлайн и оффлайн торговли Алматы, она напомнила, что 10 октября вступили в силу новые поправки в Правила внутренней торговли, разработанные Министерством торговли и интеграции. Теперь при оформлении ценников субъекты внутренней торговли указывают одну цену за товар, за исключением случаев акций, скидок и продажи в рассрочку за счет собственных средств продавца.

"Если рассрочка предоставляется за счет собственных средств продавца, то на ценнике должны быть указаны две цены – при оплате сразу и при покупке в рассрочку. Это позволит покупателю четко понимать, сколько он платит за сам товар, а сколько – за возможность приобрести его в рассрочку", – отметила Айжан Бижанова.

Такая норма, по ее словам, особенно актуальна для дорогих товаров, реализуемых напрямую продавцами: автомобилей, массажных кресел, ювелирных и меховых изделий, бытовой техники и других. В этих случаях продавец сам несет риски по рассрочке и вправе отражать их в цене товара.

Если же речь идет о продаже товаров через электронные торговые площадки (маркетплейсы), синхронизированные с банками второго уровня, то рассрочка предоставляется не продавцом, а банком – за счет заемных средств, на основании договора займа между банком и покупателем.

В этом случае отношения сторон регулируются Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), и кредитный договор должен соответствовать всем пруденциальным требованиям. Таким образом, новые правила касаются только рассрочек, предоставляемых самими продавцами, и не распространяются на банковские рассрочки, оформляемые через маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен.