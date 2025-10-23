#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Экономика и бизнес

Двойные ценники в магазинах: что важно знать

ценник, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 15:41 Фото: pexels
Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова объяснила, по какому принципу будут применяться двойные ценники на товары в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На встрече с представителями бизнеса в сфере онлайн и оффлайн торговли Алматы, она напомнила, что 10 октября вступили в силу новые поправки в Правила внутренней торговли, разработанные Министерством торговли и интеграции. Теперь при оформлении ценников субъекты внутренней торговли указывают одну цену за товар, за исключением случаев акций, скидок и продажи в рассрочку за счет собственных средств продавца.

"Если рассрочка предоставляется за счет собственных средств продавца, то на ценнике должны быть указаны две цены – при оплате сразу и при покупке в рассрочку. Это позволит покупателю четко понимать, сколько он платит за сам товар, а сколько – за возможность приобрести его в рассрочку", – отметила Айжан Бижанова.

Такая норма, по ее словам, особенно актуальна для дорогих товаров, реализуемых напрямую продавцами: автомобилей, массажных кресел, ювелирных и меховых изделий, бытовой техники и других. В этих случаях продавец сам несет риски по рассрочке и вправе отражать их в цене товара.

Если же речь идет о продаже товаров через электронные торговые площадки (маркетплейсы), синхронизированные с банками второго уровня, то рассрочка предоставляется не продавцом, а банком – за счет заемных средств, на основании договора займа между банком и покупателем.

В этом случае отношения сторон регулируются Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), и кредитный договор должен соответствовать всем пруденциальным требованиям. Таким образом, новые правила касаются только рассрочек, предоставляемых самими продавцами, и не распространяются на банковские рассрочки, оформляемые через маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень товаров с минимальным уровнем цен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Айжан Бижанова стала первым вице-министром торговли
12:45, 19 сентября 2023
Айжан Бижанова стала первым вице-министром торговли
Стоимость товара в чеке оказалась выше, чем на ценнике: что делать
10:04, 27 сентября 2024
Стоимость товара в чеке оказалась выше, чем на ценнике: что делать
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
14:26, 21 декабря 2022
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: