В Жанаозене открыт новый завод для нефтегазовой отрасли

Сегодня, 24 октября, в преддверии Дня Республики аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода ТОО "Каскор-Машзавод" в городе Жанаозен.

В мероприятии приняли участие ветераны нефтегазовой отрасли, руководители национальных компаний и предприятий, депутаты маслихата, а также представители государственных органов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В своем выступлении глава региона отметил, что в соответствии с поручениями президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по укреплению промышленной базы и диверсификации экономики развитие обрабатывающей промышленности является одним из стратегически важных направлений для Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"Ввод в эксплуатацию этого завода позволит повысить экономический потенциал города Жанаозен, создать новые рабочие места и обеспечить местное население стабильным доходом. Уверен, что предприятие станет отечественным производителем важной продукции для нефтегазовой отрасли страны", – подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Новое предприятие рассчитано на выпуск 540 тысяч насосных штанг, 51 тысячи тонн насосно-компрессорных труб и футерованных насосно-компрессорных труб в год. После выхода на полную мощность планируется создание 250 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В рамках церемонии ветеранам нефтегазовой отрасли и работникам предприятия были вручены благодарственные письма и юбилейные медали от акима области и руководства завода.