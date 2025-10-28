Минэнерго: Тендер по Экибастузской ГРЭС-3 не состоялся

Вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов на брифинге в правительстве заявил, что конкурс по определению инвестора для строительства Экибастузской ГРЭС-3 признан несостоявшимся, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что 15 октября подвели итоги конкурса, однако он был признан несостоявшимся из-за участия менее двух претендентов.

"Так что сейчас мы ждем решения правительства. На данный момент был квалифицирован только один консорциум, поскольку остальные компании не смогли выполнить требования. В консорциум входят международная компания и компания Intrego. Ждем решения правительства", – озвучил Санжар Жаркешов.

Директор департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин уточнил, что на конкурс поступили две заявки: первая – от ТОО "Санлиф", однако из-за неполного пакета документов компания не была допущена к участию. А вторая компания Intrego Constructions – в консорциуме с китайской компанией GCL.

"Она зарегистрирована в МФЦА и подала полный пакет документов, соответствующий действующим правилам. Тендер не состоялся, поскольку из двух заявок одна была отклонена, а другая допущена, то есть участников оказалось меньше двух. В соответствии с нашими правилами, после второго этапа при наличии только одного участника материалы направляются на рассмотрение в правительство. Если правительство одобрит, договор будет заключен. Сейчас мы ждем решения", – дополнил он.

Ранее мы писали, что Минэнерго объявит тендер на строительство ТЭС в Курчатове.