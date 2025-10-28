Минэнерго объявит тендер на строительство ТЭС в Курчатове

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о подготовительных работах к строительству новых тепловых электростанций (ТЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства давал поручение по дальнейшему развитию угольной генерации на базе технологий чистого угля.

"Министерством планируется реализовать ряд крупных проектов, отвечающих экологическим требованиям и нормам, с минимизированным воздействием на экологию, в том числе возможностью работы в маневренном режиме. На сегодня уже проведен тендер по определению инвестора для строительства Экибастузский ГРЭС-3 мощностью 2640 МВт", – сказал Аккенженов.

Кроме того, по его словам, планируется объявить тендер на строительство тепловой электростанции в городе Курчатове мощностью 700 МВт.

Ранее глава Минэнерго пообещал профицит электроэнергии к 2029 году.