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Минэнерго прокомментировал остановку блока на экибастузской ГРЭС-1

Планы по запуску блока ГРЭС-1, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 14:41 Фото: сайт Экибастузской ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса 25 ноября озвучил сроки запуска блока на экибастузкой ГРЭС-1, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что на ГРЭС-1 по первому блоку идут работы.

"В ближайшее время планируется пуско-наладка. До конца года планируем запустить. Свои планы мы не отменяем", – сказал Саткалиев.

Помимо этого, журналисты уточнили, как обстоит дело с планами о строительстве двух энергоблоков на ГРЭС-2.

"Нет. Там идут предварительные технико-экономические исследования. Завершены все процедуры с казахстанской и российской стороны. Единственное, остается открытым вопрос о предоставлении субсидий со стороны правительства для удешевления заемных средств. То есть, мы сейчас ждем решения со стороны наших российских коллег", – озвучил министр.

15 ноября 2024 года экибастузская ГРЭС-1 остановила один из блоков из-за технической проблемы.

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