Изменить правила госзакупок предлагает депутат

Депутат Болатбек Нажметдинов на пленарном заседании Мажилиса 29 октября 2025 года рассказал, как можно пересмотреть правила госзакупок, чтобы они работали на экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Болатбек Нажметдинов сообщил, что в Казахстане ежегодно реализуются регулируемые закупки – это не только государственные заказы, но и закупки компаний квазигосударственного сектора и недропользователей. Их совокупный объем доходит до 30 трлн тенге.

"Это огромные средства, которые должны работать на казахстанцев и обеспечивать развитие национальной экономики. Однако реальная картина вызывает серьезные вопросы", – заявил он.

В частности, он указал на случай, когда маленькие компании участвуют в крупных закупках.

"Подобные компании массово участвуют в государственных и квазигосударственных проектах, являясь бенефициарами госзаказов на десятки и даже сотни миллиардов тенге. Они параллельно строят социальные объекты, школы, больницы, инфраструктуру и жилье, несмотря на то, что фактически не располагают ни рабочими силами, ни производственными мощностями. Это означает, что большая часть реальных работ выполняется неофициально – "в тени", зачастую силами гастарбайтеров и неучтенных рабочих, по которым не выплачиваются налоги, социальные отчисления", – отметил мажилисмен.

Такая ситуация, по словам депутата, стала возможной из-за системного пробела в нормативных актах.

"Когда мы принимали Закон о государственных закупках, в подзаконных актах и правилах не были закреплены минимальные стандарты по фонду оплаты труда, ресурсным сметам и обязательным социальным отчислениям. Госорганы забыли указать, что в квалификационных требованиях или в договорах подряда должны быть учтены ИПН (индивидуальный подоходный налог), социальные и пенсионные взносы, медицинское страхование, а также контроль по ресурсной смете и реальной численности работников", – сетует Болатбек Нажметдинов.

Эти ключевые параметры отсутствуют и во внутренних правилах закупок квазигосударственных компаний, хотя именно через них проходит огромный объем государственных инвестиций.

"Сегодня можно уверенно сказать, что в этом направлении государственная система контроля провалилась. Мы декларируем приоритет отечественного содержания, но на практике казахстанское содержание формально присутствует только на бумаге. В реальности рабочие руки на стройках – иностранные, а налоги уходят мимо бюджета. Если бы эти средства работали на казахстанцев, мы бы уже сегодня видели меньше безработицы, меньше социальных выплат и больше устойчивости в семьях. Каждый бюджетный тенге должен возвращаться в экономику Казахстана и работать на наших граждан, их семьи и будущее страны", – резюмировал депутат.

В этой связи он просит правительство внести изменения в правила закупок, закрепив обязательные минимальные требования к фонду оплаты труда, налогам и социальным отчислениям.

Также он просит провести проверку по фактам участия компаний с минимальным штатом в крупных госинвестпроектах, определить источники фактического выполнения работ на предмет доначисления.

