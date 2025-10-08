Создать генетический паспорт каждого казахстанца предлагает депутат

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании палаты 8 октября 2025 года рассказал, как можно снизить риски рождения детей с генетическими болезнями, передает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов в своем запросе на имя министра здравоохранения Акмарал Альназаровой отметил, что рождение детей с инвалидностью является острой проблемой, имеющей тенденцию роста. Но, по его словам, в интересах государства и в границах ее возможности можно предотвратить рождение детей с определенными неизлечимыми диагнозами, приводящими к определению инвалидности для лица.

"Мировая практика такова, что страны идут по пути предварительного исключения вероятности рождения детей с генетическими болезнями путем заблаговременного генетического обследования семейных пар, планирующих беременность. Сегодня одним из современных и точных методов обследования в медицине признан генетический тест "carrier screening": тестирование будущих родителей на носительство сотен наследственных заболеваний. Например, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия, синдром Х-хрупкости и кариотипирование – исследование, которое выявляет хромосомные нарушения", – указал мажилисмен.

По его словам, данный путь является единственно верным методом оздоровления населения и увеличения количества здорового человеческого ресурса страны.

"Создание генетического паспорта каждого гражданина – это значит создать благоприятные условия для рождения здорового поколения граждан. Предлагаем правительству на безвозмездной основе ввести добровольное заблаговременное генетическое обследование семейных пар, планирующих беременность на выявление факторов риска рождения детей с генетическими аномалиями и хромосомными нарушениями", – отметил он.

7 октября 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала о расширении доступа к медуслугам. По ее словам, в стране тысячи человек охвачены скринингами на раннее выявление ряда грозных заболеваний.