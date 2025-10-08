#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Ввести маркировку вредных продуктов предлагает депутат

вредная еда, питание, дети , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:26 Фото: pixabay
Депутат Нурсултан Байтилесов на пленарном заседании Мажилиса 8 октября 2025 года рассказал, как можно снизить потребление детьми вредных для здоровья продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

аместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина он отметил, что в последние годы в Казахстане и в мире наблюдается тревожная тенденция: неуклонный рост потребления вредных, преимущественно ультраобработанных, пищевых продуктов среди детей.

"Это уже не просто индивидуальная привычка, а масштабная социально-медицинская проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 8 млн человек умирают от заболеваний, напрямую связанных с нездоровым питанием. Так, по данным Министерства здравоохранения РК, в 2024 году впервые диагноз "ожирение" был поставлен 9122 гражданам, что на 3% больше, чем в 2023 году. Из них 27% – дети до 14 лет", – добавил депутат.

Ссылаясь на результаты исследований Национального центра общественного здравоохранения, мажилисмен сообщил, что почти каждый пятый ребенок в стране имеет избыточную массу тела, особенно в городах.

"Основной причиной эксперты называют несбалансированное питание и низкий уровень физической активности. Особую тревогу вызывает широкая и неконтролируемая доступность ультраобработанных продуктов (UPFs), содержащих рафинированный сахар, соль, трансжиры, ароматизаторы и усилители вкуса. При низкой стоимости и высокой доступности эти продукты создают вкусовую зависимость, провоцируют развитие хронических заболеваний и при этом не несут пищевой ценности", – заявил парламентарий.

Для снижения уровня их потребления депутат предлагает ввести маркировку "вредных" продуктов – понятной и визуально выделяющейся для детей и родителей.

"Предлагаем также запретить продажу UPFs в школах и ограничить доступ данной продукции к автоматам, вендингам и буфетам. Стимулировать производителей здоровых продуктов налоговыми льготами и ограничить доступ к рекламе вредной продукции", – резюмировал Нурсултан Байтилесов.

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов рассказал, как можно снизить риски рождения детей с генетическими болезнями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Создать генетический паспорт каждого казахстанца предлагает депутат
15:50, Сегодня
Создать генетический паспорт каждого казахстанца предлагает депутат
Повысить ставку подоходного налога для разведенных казахстанцев предлагает депутат
16:23, 30 апреля 2025
Повысить ставку подоходного налога для разведенных казахстанцев предлагает депутат
Повысить проходной балл и ввести дополнительные испытания на педагогические специальности предлагает депутат
17:37, 21 мая 2025
Повысить проходной балл и ввести дополнительные испытания на педагогические специальности предлагает депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: