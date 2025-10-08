Ввести маркировку вредных продуктов предлагает депутат

Депутат Нурсултан Байтилесов на пленарном заседании Мажилиса 8 октября 2025 года рассказал, как можно снизить потребление детьми вредных для здоровья продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

аместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина он отметил, что в последние годы в Казахстане и в мире наблюдается тревожная тенденция: неуклонный рост потребления вредных, преимущественно ультраобработанных, пищевых продуктов среди детей.

"Это уже не просто индивидуальная привычка, а масштабная социально-медицинская проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 8 млн человек умирают от заболеваний, напрямую связанных с нездоровым питанием. Так, по данным Министерства здравоохранения РК, в 2024 году впервые диагноз "ожирение" был поставлен 9122 гражданам, что на 3% больше, чем в 2023 году. Из них 27% – дети до 14 лет", – добавил депутат.

Ссылаясь на результаты исследований Национального центра общественного здравоохранения, мажилисмен сообщил, что почти каждый пятый ребенок в стране имеет избыточную массу тела, особенно в городах.

"Основной причиной эксперты называют несбалансированное питание и низкий уровень физической активности. Особую тревогу вызывает широкая и неконтролируемая доступность ультраобработанных продуктов (UPFs), содержащих рафинированный сахар, соль, трансжиры, ароматизаторы и усилители вкуса. При низкой стоимости и высокой доступности эти продукты создают вкусовую зависимость, провоцируют развитие хронических заболеваний и при этом не несут пищевой ценности", – заявил парламентарий.

Для снижения уровня их потребления депутат предлагает ввести маркировку "вредных" продуктов – понятной и визуально выделяющейся для детей и родителей.

"Предлагаем также запретить продажу UPFs в школах и ограничить доступ данной продукции к автоматам, вендингам и буфетам. Стимулировать производителей здоровых продуктов налоговыми льготами и ограничить доступ к рекламе вредной продукции", – резюмировал Нурсултан Байтилесов.

