Экономика и бизнес

В АФМ рассказали о "серых" схемах госзакупок

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:44 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал, как завышают цены во время госзакупок, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Бижанов напомнил о платформе Omarket.kz, которую используют для прозрачности и уменьшения рисков хищений в госзакупках товаров до 100 МРП.

"Система автоматически сравнивает ценовые предложения и направляет заказ поставщику с наименьшей ценой. Казалось бы, процесс полностью прозрачен, однако нами периодически выявляются расхождения между первоначальными и фактическими ценами. Так, цена на обычный упаковочный скотч варьируется от 2 тенге до 99 тыс. за штуку. Разница почти 50 тыс. раз. Делается это для искусственного завышения средней цены. В 7,5 тысячи случаях ценовые предложения были удалены сразу после заключения договоров", – подчеркнул он.

Всего, по его словам, в результате выборочного анализа восьми тысяч договоров на 8,3 млрд тенге установлены признаки завышения стоимости почти на 4 млрд тенге. К тому же выявлены случаи несоответствия товаров техспецификации.

6 августа сообщалось, что в Казахстане внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок и в Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
