#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Экономика и бизнес

Какой штраф грозит за несвоевременную регистрацию по НДС, рассказали в КГД

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 16:09 Фото: Zakon.kz
Руководитель управления администрирования налога на добавленную стоимость КГД МФ РК Едиль Азимшайык на брифинге 30 октября 2025 года рассказал, что изменится с 1 января 2026 года для плательщиков НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Едиль Азимшайык напомнил, что новый Налоговый кодекс предусматривает ряд изменений, в том числе меняется и порядок постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2026 года и предусматривает три вида постановки на учет:

  • Добровольная;
  • Обязательная;
  • Условная.

Обязательной постановке на учет плательщика НДС подлежат налогоплательщики, оборот которых в течение календарного года превышает предельный порог оборота. С 2026 года предельный порог оборота составляет 10 000 МРП или 43 млн тенге (1 МРП в 2026 году будет равен 4325 тенге – Прим. ред.). Такой порог для постановки на учет по НДС установлен только для налогоплательщиков, применяющих общий порядок налогообложения.

Условная постановка на учет предусмотрена для иностранных компаний, занимающихся интернет-торговлей или оказывающих электронные услуги в адрес казахстанцев.

Как и раньше, налогоплательщики, желающие осуществить добровольную постановку на учет по НДС, могут это делать до достижения предельного порога оборота. Однако встать на учет по НДС даже в добровольном порядке не смогут:

  • госучреждения;
  • филиалы;
  • лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, частные судебные исполнители, нотариусы и профессиональные медиаторы);
  • налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы;
  • физические лица, не являющиеся ИП.
"Штраф предусмотрен при несоблюдении сроков регистрации по НДС. В течение пяти рабочих дней после превышения предельного порога необходимо подать заявление. При несоблюдении этих сроков будут применяться меры административного характера, в том числе штраф – это 15% от суммы оборота, совершенного в период непостановки, до подачи заявления. Этот штраф фактически компенсирует сумму НДС: уже нанесен государству в результате таких действий. Надо было вставать на учет по НДС и платить налоги", – заявил спикер.

Едиль Азимшайык заверил, что налоговики будут мониторить обороты в течение года и оповещать, что бизнес приближается к порогу. А после превышения обещают сразу оповещать, что нужно подать заявление.

"Если и после этого не будут подавать заявление, то дальше будем принимать меры", – резюмировал эксперт.

22 октября 2025 года заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжан Ахметов рассказал, что изменится в налогообложении микро и малого бизнеса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Важная информация для некоторых плательщиков НДС в Казахстане
16:50, 19 августа 2025
Важная информация для некоторых плательщиков НДС в Казахстане
Temu, Valve и Apple стали крупнейшими плательщиками НДС в Казахстане
18:38, 01 октября 2025
Temu, Valve и Apple стали крупнейшими плательщиками НДС в Казахстане
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
08:28, 27 мая 2025
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: