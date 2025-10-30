Какой штраф грозит за несвоевременную регистрацию по НДС, рассказали в КГД

Руководитель управления администрирования налога на добавленную стоимость КГД МФ РК Едиль Азимшайык на брифинге 30 октября 2025 года рассказал, что изменится с 1 января 2026 года для плательщиков НДС, передает корреспондент Zakon.kz.

Едиль Азимшайык напомнил, что новый Налоговый кодекс предусматривает ряд изменений, в том числе меняется и порядок постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2026 года и предусматривает три вида постановки на учет:

Добровольная;

Обязательная;

Условная.

Обязательной постановке на учет плательщика НДС подлежат налогоплательщики, оборот которых в течение календарного года превышает предельный порог оборота. С 2026 года предельный порог оборота составляет 10 000 МРП или 43 млн тенге (1 МРП в 2026 году будет равен 4325 тенге – Прим. ред.). Такой порог для постановки на учет по НДС установлен только для налогоплательщиков, применяющих общий порядок налогообложения.

Условная постановка на учет предусмотрена для иностранных компаний, занимающихся интернет-торговлей или оказывающих электронные услуги в адрес казахстанцев.

Как и раньше, налогоплательщики, желающие осуществить добровольную постановку на учет по НДС, могут это делать до достижения предельного порога оборота. Однако встать на учет по НДС даже в добровольном порядке не смогут:

госучреждения;

филиалы;

лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, частные судебные исполнители, нотариусы и профессиональные медиаторы);

налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы;

физические лица, не являющиеся ИП.

" Штраф предусмотрен при несоблюдении сроков регистрации по НДС. В течение пяти рабочих дней после превышения предельного порога необходимо подать заявление. При несоблюдении этих сроков будут применяться меры административного характера, в том числе штраф – это 15% от суммы оборота, совершенного в период непостановки, до подачи заявления. Этот штраф фактически компенсирует сумму НДС: уже нанесен государству в результате таких действий. Надо было вставать на учет по НДС и платить налоги", – заявил спикер.

Едиль Азимшайык заверил, что налоговики будут мониторить обороты в течение года и оповещать, что бизнес приближается к порогу. А после превышения обещают сразу оповещать, что нужно подать заявление.

"Если и после этого не будут подавать заявление, то дальше будем принимать меры", – резюмировал эксперт.

