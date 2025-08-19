Важная информация для некоторых плательщиков НДС в Казахстане

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня распространил важную информацию, которая касается некоторых плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале комитета говорится, что в ночь с 18 августа года на 19 августа 2025 года в информационной системе налогового администрирования (ИСНА) произошел кратковременный сбой, который коснулся процесса снятия с регистрационного учета по НДС некоторых плательщиков налога на добавленную стоимость.

"Работы по приведению в соответствие регистрационных данных плательщиков НДС, ошибочно снятых с учета, в ИСНА и ИС ЭСФ завершатся до 19:00 19 августа", – уточнили в КГД.

При этом, как пояснили в комитете, в случае необходимости указанные налогоплательщики вправе оформить СНТ, ЭСФ и внести в ИС "ЭСФ":

счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней c 20 августа;

сопроводительную накладную на товары, выписанную на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней c 20 августа.

"При этом штрафные санкции применяться не будут. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – заключили в КГД, обращаясь к налогоплательщикам.

