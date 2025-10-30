#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.15
617.47
6.64
Общество

В каком случае маркетплейсы не смогут работать в Казахстане, рассказали в КГД

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 16:23 Фото: pexels
Руководитель Управления администрирования налога на добавленную стоимость КГД МФ РК Едиль Азимшайык на брифинге 30 октября 2025 года рассказал, кто и когда будет платить НДС с онлайн-покупок, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили рассказать, насколько соответствует действительности информация о том, что при заказе товаров из-за рубежа через маркетплейсы граждане будут обязаны платить НДС с каждой посылки.

"Оплата НДС в бюджет при онлайн-покупках производится не нашими гражданами, его оплачивают те интернет-площадки, которые оказывают услуги или продают товары через маркетплейсы. Это касается иностранных компаний. Они обязаны регистрироваться у нас в Казахстане – только условная регистрация, не через юстицию. Мы введем такой реестр, и те, кто вошел в него, будут уплачивать НДС в бюджет с покупок наших граждан. Иностранные компании платят налог раз в месяц – до 20-го числа следующего месяца", – сказал в ответ Едиль Азимшайык.

Он же рассказал, как они будут контролировать маркетплейсы на предмет уплаты НДС.

"Контроль, тот же мониторинг за налоговой регистрацией для них тоже действует – такой вид уведомления будет направляться. Единственное, для них приостанавливать расходные операции мы не не будем, потому что они не открывают счета в банках Казахстана, для них предусмотрена другая мера: при неисполнении такого уведомления будет приостановлен доступ к информационным ресурсам иностранных компаний: они не смогут на территории Казахстана работать без регистрации", – пояснил он.

В итоге казахстанцы не смогут заказывать товары через такие маркетплейсы.

Ранее он рассказал, какой штраф грозит предпринимателям за несвоевременную регистрацию по НДС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Когда "КазАвтоЖол" назовет участки платных дорог, где не будет взиматься оплата
16:23, Сегодня
Когда "КазАвтоЖол" назовет участки платных дорог, где не будет взиматься оплата
Какой штраф грозит за несвоевременную регистрацию по НДС, рассказали в КГД
16:09, Сегодня
Какой штраф грозит за несвоевременную регистрацию по НДС, рассказали в КГД
Как работает налогообложение для блогеров в Казахстане
17:54, 30 сентября 2024
Как работает налогообложение для блогеров в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: