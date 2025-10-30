В каком случае маркетплейсы не смогут работать в Казахстане, рассказали в КГД

Руководитель Управления администрирования налога на добавленную стоимость КГД МФ РК Едиль Азимшайык на брифинге 30 октября 2025 года рассказал, кто и когда будет платить НДС с онлайн-покупок, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили рассказать, насколько соответствует действительности информация о том, что при заказе товаров из-за рубежа через маркетплейсы граждане будут обязаны платить НДС с каждой посылки.

"Оплата НДС в бюджет при онлайн-покупках производится не нашими гражданами, его оплачивают те интернет-площадки, которые оказывают услуги или продают товары через маркетплейсы. Это касается иностранных компаний. Они обязаны регистрироваться у нас в Казахстане – только условная регистрация, не через юстицию. Мы введем такой реестр, и те, кто вошел в него, будут уплачивать НДС в бюджет с покупок наших граждан. Иностранные компании платят налог раз в месяц – до 20-го числа следующего месяца", – сказал в ответ Едиль Азимшайык.

Он же рассказал, как они будут контролировать маркетплейсы на предмет уплаты НДС.

"Контроль, тот же мониторинг за налоговой регистрацией для них тоже действует – такой вид уведомления будет направляться. Единственное, для них приостанавливать расходные операции мы не не будем, потому что они не открывают счета в банках Казахстана, для них предусмотрена другая мера: при неисполнении такого уведомления будет приостановлен доступ к информационным ресурсам иностранных компаний: они не смогут на территории Казахстана работать без регистрации", – пояснил он.

В итоге казахстанцы не смогут заказывать товары через такие маркетплейсы.

Ранее он рассказал, какой штраф грозит предпринимателям за несвоевременную регистрацию по НДС.