В каком случае маркетплейсы не смогут работать в Казахстане, рассказали в КГД
Фото: pexels
Руководитель Управления администрирования налога на добавленную стоимость КГД МФ РК Едиль Азимшайык на брифинге 30 октября 2025 года рассказал, кто и когда будет платить НДС с онлайн-покупок, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты попросили рассказать, насколько соответствует действительности информация о том, что при заказе товаров из-за рубежа через маркетплейсы граждане будут обязаны платить НДС с каждой посылки.
"Оплата НДС в бюджет при онлайн-покупках производится не нашими гражданами, его оплачивают те интернет-площадки, которые оказывают услуги или продают товары через маркетплейсы. Это касается иностранных компаний. Они обязаны регистрироваться у нас в Казахстане – только условная регистрация, не через юстицию. Мы введем такой реестр, и те, кто вошел в него, будут уплачивать НДС в бюджет с покупок наших граждан. Иностранные компании платят налог раз в месяц – до 20-го числа следующего месяца", – сказал в ответ Едиль Азимшайык.
Он же рассказал, как они будут контролировать маркетплейсы на предмет уплаты НДС.
"Контроль, тот же мониторинг за налоговой регистрацией для них тоже действует – такой вид уведомления будет направляться. Единственное, для них приостанавливать расходные операции мы не не будем, потому что они не открывают счета в банках Казахстана, для них предусмотрена другая мера: при неисполнении такого уведомления будет приостановлен доступ к информационным ресурсам иностранных компаний: они не смогут на территории Казахстана работать без регистрации", – пояснил он.
В итоге казахстанцы не смогут заказывать товары через такие маркетплейсы.
Ранее он рассказал, какой штраф грозит предпринимателям за несвоевременную регистрацию по НДС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript