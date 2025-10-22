#АЭС в Казахстане
Финансы

К каким изменениям готовиться микро и малому бизнесу с 1 января 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 18:09 Фото: freepik
Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Сеилжан Ахметов в Сенате 22 октября 2025 года рассказал, что изменится в налогообложении микро и малого бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Сеилжан Ахметов отметил, что правительство в рамках налогового законодательства принимает комплекс изменений в налоговой системе.

"Они вводятся в целях снижения негативных последствий кризиса для экономики и поддержки бизнеса и населения, а также стимулирования и восстановления", – добавил он.

Так, по его словам, для поддержки микро и малого бизнеса планируется с 1 января 2026 года:

  • осуществлять налоговое администрирование с "чистого" листа, предусмотрев прекращение камерального контроля, за исключением вопросов налогообложения доходов нерезидентов;
  • прекращение проведения налоговых проверок, за исключением назначаемых по основаниям Уголовно-процессуального кодекса и инициативе налогоплательщиков;
  • прекращение подачи исков о признании сделок недействительными на налоговые периоды до 1 января 2026 года;
  • непривлечение к административной ответственности лиц, нарушивших порядок обязательной постановки на учет по НДС;
  • списание пени по налогам и платежам в случае погашения до определенного периода основной суммы долга по таким налогам и платежам;
  • списание штрафов в области налогообложения в случае уплаты до определенного периода недоимки по виду налога и платежа.

Предусматривается также упрощенный порядок проведения налогового обязательства при ликвидации и прекращении деятельности.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что с 1 января 2026 года малый и микробизнес начнут работу без налоговых проверок за прошлые годы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
