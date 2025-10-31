#Народный юрист
Экономика и бизнес

Наши спортсмены среди лучших в Тюркском мире: Казахстан завоевал 13 медалей в турнире по бочча в Актау

Казахстан завоевал 13 медалей, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 12:56 Фото: предоставлены Сакеном Каржаубай
АО "Кселл" (с брендом activ), национальный оператор мобильной связи, выступил партнером Международного турнира по бочча среди тюркоязычных стран, который проходит в Актау с 25 по 31 октября в рамках программы "Актау – культурная столица Тюркского мира 2025".

Турнир объединил пара спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции и стал площадкой для укрепления дружбы, инклюзии и культурных связей между странами Тюркского мира.

"Для нас важно, что партнером турнира стал activ, казахстанский бренд, выросший здесь, в нашей стране. Поддержка со стороны национального бренда придает особое значение этому событию. Как и оператор связи activ, такие инициативы объединяют всех нас, независимо от физических возможностей", – отметила исполнительный директор Федерации бочча Мангистауской области Карлыгаш Альмухамбетова.

Фото: предоставлены Сакеном Каржаубай

В рамках партнерства компания предоставила фирменные сувениры и подарки для участников турнира и поддержала организацию мероприятия.

"Мы гордимся тем, что можем быть частью событий, которые вдохновляют, делают лучше и меняют восприятие возможностей человека. Наш бренд activ – это люди, культура и движение вперед. Поддерживая такие инициативы, мы поддерживаем идею сильного и открытого Казахстана, который стремится объединять и становиться лучше", – прокомментировал Аскар Жамбакин, председатель правления АО "Кселл".

Фото: предоставлены Сакеном Каржаубай

Международный турнир по бочча проводится на площадке Halyk Arena и имеет международный статус. Он направлен на развитие паралимпийского спорта, социальную адаптацию людей с особыми потребностями и продвижение инклюзивных ценностей в обществе.

По итогам соревнований команда Казахстана завоевала 2 место, уступив лишь команде Азербайджана, таким образом, казахстанские атлеты завоевали 2 золотых медали, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Третье место осталось за командой из Узбекистана. Еще одна казахстанская команда заняла четвертое место, показав высокий уровень подготовки и командного духа.

Фото: предоставлены Сакеном Каржаубай

Бочча – паралимпийский вид спорта, развивающий координацию, стратегическое мышление и концентрацию. В турнире 2025 года принимают участие более 80 спортсменов из пяти тюркоязычных стран.

Айсулу Омарова
