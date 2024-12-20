В 2025 году город Актау станет культурной столицей тюркского мира

Город Актау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2025 году. В течение года областной центр Мангистау будет находиться под особым вниманием всего мира.

Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

В регионе будут организованы различные мероприятия, призванные продемонстрировать братские связи и дружбу между тюркоязычными народами, передать из поколения в поколение тюрскую культуру и искусство, познакомить их с миром.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Например, в Актау запланированы концерты классической и народной музыки, выставки фотокартин, фестивали театральных трупп, музыкальных и танцевальных коллективов, а также других представителей искусства тюркского мира.

Год культуры откроется в марте заседанием Совета министров культуры стран-участниц организации TURKSOY и гала-концертом звезд тюркских стран.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"Становление культурной столицей тюркского мира не только познакомит мир с нашими национальными традициями и народным искусством, но и окажет положительное влияние на повышение туристического потенциала региона и улучшение благосостояния жителей Мангистауской области", – отметил глава региона Нурдаулет Килыбай.