В 2025 году город Актау станет культурной столицей тюркского мира
Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
В регионе будут организованы различные мероприятия, призванные продемонстрировать братские связи и дружбу между тюркоязычными народами, передать из поколения в поколение тюрскую культуру и искусство, познакомить их с миром.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Например, в Актау запланированы концерты классической и народной музыки, выставки фотокартин, фестивали театральных трупп, музыкальных и танцевальных коллективов, а также других представителей искусства тюркского мира.
Год культуры откроется в марте заседанием Совета министров культуры стран-участниц организации TURKSOY и гала-концертом звезд тюркских стран.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
"Становление культурной столицей тюркского мира не только познакомит мир с нашими национальными традициями и народным искусством, но и окажет положительное влияние на повышение туристического потенциала региона и улучшение благосостояния жителей Мангистауской области", – отметил глава региона Нурдаулет Килыбай.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области