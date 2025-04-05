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События

Токаев поздравил Актау с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира 2025 года

Актау присвоили статус культурной столицы тюркского мира, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 22:13 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
5 апреля состоялась торжественная церемония открытия, посвященная мероприятиям в рамках присвоения Актау статуса "Культурная столица тюркского мира 2025 года", сообщает Zakon.kz.

По случаю этого знаменательного события президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо. Поздравление главы государства на церемонии открытия года мероприятий озвучила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В своем письме президент отметил, что присвоение городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира является важным событием не только для нашей страны, но и для всех братских тюркских государств.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"Это событие имеет большое значение не только для Казахстана, но и для всех братских стран. Историческая Мангистауская земля, богатый регион Устюрт являются неотъемлемой частью тюркской цивилизации. Эта святая земля хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира. Укрепление сотрудничества народов, чьи традиции и история связаны друг с другом, является нашей общей задачей. Я уверен, что в этот знаменательный год будут проведены встречи, которые еще больше укрепят наше братство, и будут приняты важные решения. Пусть единство тюркского народа крепнет! Всем вам желаю благополучия, счастья и успехов!", – говорится в письме президента.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В Актау на торжественное мероприятие прибыли почетные гости из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Масштабное мероприятие, прошедшее на побережье Каспийского моря, собрало около 30 тыс. зрителей – жителей региона и гостей из разных уголков Казахстана и зарубежных стран.

Одним из центральных объектов церемонии открытия стал этногородок "Дархан Дала" – уникальное культурное пространство, созданное для популяризации казахских традиций, сакрального наследия Мангистау и истории тюркских народов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Напомним, что на 40-м заседании государств-членов ТЮРКСОЙ, состоявшемся в Азербайджане, было принято решение присвоить городу Актау статус "Культурной столицы тюркского мира" в 2025 году. Также в рамках памятных лет ТЮРКСОЙ 2025 год был объявлен Годом НургисыТлендиева – великого композитора, дирижера и народного артиста Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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