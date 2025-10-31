#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Экономика и бизнес

Ренат Бектуров о МФЦА: Мы не позволим создавать здесь офшорные структуры

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 15:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Управляющий Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Ренат Бектуров в кулуарах форума KGIR 2025 в Астане 31 октября 2025 года прокомментировал мнение о том, что МФЦА становится офшорной зоной внутри Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Ренат Бектуров заявил, что в МФЦА предусмотрены налоговые послабления, принятые на 50 лет – с 2016 по 2066 год.

По его данным, из более чем 4500 компаний, зарегистрированных в МФЦА, примерно 150 компаний получают льготы, остальные оплачивают налоги.

"С начала 2025 года собрано больше 60 млрд тенге налогов. За все годы, которые МФЦА существует, более 200 млрд тенге налогов компании оплатили. Надо понимать, что большинство компаний в МФЦА "молодые", они еще не подошли к фазе выплаты дивидендов... Мы будем проводить работу, и мы ее проводим, чтобы МФЦА не стал юрисдикцией, в которой появляются так называемые "шел компании" – пустышки-компании. У нас есть правило, что компания, зарегистрированая в МФЦА, – это не должно быть просто юрлицо и адрес. Там должны быть сотрудники, мы должны видеть их инвестиции, объемы сделок. Мы не позволим, да и международное общество не позволит нам создавать здесь офшорные структуры. Везде в мире сейчас борются с офшорами", – подчеркнул спикер.

По его словам, в 2022 году наша юрисдикция была признана "налоговой гаванью". А с 2019 года налоговые органы Великобритании тоже признают наш рынок как организованный и куда инвесторы могут инвестировать.

"Международное признание есть, и мы не позволим МФЦА превращаться в офшоры для ухода от налоговых обязательств", – заверил Ренат Бектуров.

23 июня 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что некоторые казахстанские компании для ухода от налогов регистрируются в МФЦА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
"Живем, как все": глава МФЦА озвучил размер своей зарплаты
12:28, 25 января 2024
"Живем, как все": глава МФЦА озвучил размер своей зарплаты
Когда начнется слияние KASE и AIX
11:56, 25 января 2024
Когда начнется слияние KASE и AIX
Токаеву доложили о работе МФЦА "Астана"
19:49, 14 июня 2023
Токаеву доложили о работе МФЦА "Астана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: