Ренат Бектуров о МФЦА: Мы не позволим создавать здесь офшорные структуры

Управляющий Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) Ренат Бектуров в кулуарах форума KGIR 2025 в Астане 31 октября 2025 года прокомментировал мнение о том, что МФЦА становится офшорной зоной внутри Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Ренат Бектуров заявил, что в МФЦА предусмотрены налоговые послабления, принятые на 50 лет – с 2016 по 2066 год.

По его данным, из более чем 4500 компаний, зарегистрированных в МФЦА, примерно 150 компаний получают льготы, остальные оплачивают налоги.

"С начала 2025 года собрано больше 60 млрд тенге налогов. За все годы, которые МФЦА существует, более 200 млрд тенге налогов компании оплатили. Надо понимать, что большинство компаний в МФЦА "молодые", они еще не подошли к фазе выплаты дивидендов... Мы будем проводить работу, и мы ее проводим, чтобы МФЦА не стал юрисдикцией, в которой появляются так называемые "шел компании" – пустышки-компании. У нас есть правило, что компания, зарегистрированая в МФЦА, – это не должно быть просто юрлицо и адрес. Там должны быть сотрудники, мы должны видеть их инвестиции, объемы сделок. Мы не позволим, да и международное общество не позволит нам создавать здесь офшорные структуры. Везде в мире сейчас борются с офшорами", – подчеркнул спикер.

По его словам, в 2022 году наша юрисдикция была признана "налоговой гаванью". А с 2019 года налоговые органы Великобритании тоже признают наш рынок как организованный и куда инвесторы могут инвестировать.

"Международное признание есть, и мы не позволим МФЦА превращаться в офшоры для ухода от налоговых обязательств", – заверил Ренат Бектуров.

23 июня 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что некоторые казахстанские компании для ухода от налогов регистрируются в МФЦА.