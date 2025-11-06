Предложение депутата узаконить "институт токал" прокомментировали в Сенате

Депутат Жанна Асанова 6 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировала предложение узаконить "институт токал", передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее такую инициативу выдвинул депутат Мажилиса Абзал Куспан.

"Давайте в рамках закона говорить. Я скажу так: у нас в Конституции закреплен институт супружества, там все прописано", – сказала Асанова.

Все остальное, по ее словам, – лишь мнение.

"Я за светские отношения в браке", – добавила депутат.

С 16 сентября 2025 года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс РК – статья "Принуждение к браку".