Предложение депутата узаконить "институт токал" прокомментировали в Сенате
Депутат Жанна Асанова 6 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировала предложение узаконить "институт токал", передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее такую инициативу выдвинул депутат Мажилиса Абзал Куспан.
"Давайте в рамках закона говорить. Я скажу так: у нас в Конституции закреплен институт супружества, там все прописано", – сказала Асанова.
Все остальное, по ее словам, – лишь мнение.
"Я за светские отношения в браке", – добавила депутат.
С 16 сентября 2025 года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс РК – статья "Принуждение к браку".
