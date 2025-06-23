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Финансы

Казахстанские компании регистрируются в МФЦА для ухода от налогов

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 11:22 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 июня 2025 года в Сенате сообщил, что некоторые казахстанские компании для ухода от налогов регистрируются в МФЦА, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что у правительства возникли вопросы к руководству Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), где действует льготный налоговый режим.

"Потому что мы теряем налоги благодаря тому, что МФЦА может стать каким-то дополнительным офшором внутри Казахстана", – сказал Серик Жумангарин.

Он не стал называть какие-то конкретные компании, но привел обезличенный пример.

"Одно предприятие увело туда свой головной офис через холдинг. И все. Мы потеряли более 200 млрд налогов, КПН и НДС. И это тревожная тенденция, и, наверное, надо каким-то образом эту лазейку прекратить", – считает вице-премьер.

Серик Жумангарин подчеркнул, что казахстанские юридические лица, которые платят налоги, могут присутствовать в МФЦА, но при этом страна не должна терять налоги.

"В этом суть тех изменений, которые необходимо внести", – заключил он.

Ранее сообщалось, что некоторым казахстанцам спишут долги. 

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Бауыржан Муканов
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